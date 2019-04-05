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Микропластик: почему он опасен для здоровья человека

Разогревать еду в пластиковой посуде – вредно

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00

Каждый день украинцы употребляют пищу в пластик, но даже не догадываются об этом. Последние исследования шокируют: ученые нашли микропластик даже в кухонной соли. Но это еще не все: съесть его вы можете даже с рыбой. Пластик, которые плавает в океане, может накапливаться в жировой ткани скумбрии.

Но если рыбу вы едите не каждый день, тем более морскую, то воду вы пьете постоянно. Эксперты говорят: вода загрязнена пластиком больше всего, и неважно, разлита она в бутылки или просто из крана. 

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Дозу микропластика в нашем организме мы каждый день увеличиваем сами, например, на пикнике, когда кладем горячий шашлык на пластиковую тарелку. Микропластик разлагается внутри нас и освобождает токсины. Поэтому проблемы с пищеварением могут появиться не от котлеты, которую вы съели, а от пластиковой тарелки, на которой вы эту котлету разогрели. Или от пакета, где лежало печенье. 

Впрочем, врачи успокаивают: около 90 % токсических веществ выводятся из человеческого организма самостоятельно, но все же рекомендуют как можно меньше использовать пластик, например, покупать воду в стеклянной таре. 

Но главное, если вы все-таки покупаете продукты в пластиковых емкостях, обратите внимание на специальные отметки. Самые безвредные номера маркировки – 2 и 5, а самый опасный – номер 7.

Напомним, ранее немецкая журналистка предложила отказаться от туалетной бумаги. А ученые рассказали о страшном вреде зубных щеток.

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пластик вред для здоровья
Источник: Сегодня
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