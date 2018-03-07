Минус шесть килограмм: как похудеть во время обычной прогулки

Три совета экспертов, как избавиться от лишнего веса без особых усилий

Исследование подтвердило, что за день можно избавиться до 300 ккал, если проходить по два километра. Прогулку в течение часа стоит повторять ежедневно, или хотя бы три–четыре дня в неделю, сообщает Cosmopolitan.

Носите с собой удобную обувь

Для того, чтобы с легкостью худеть, нужно быть всегда готовым к прогулке. Поэтому удобная пара обуви должна всегда быть рядом. Так, возвращаясь с работы или учебы, человек всегда может превратить дорогу в занятие спортом.

Ходите по лестнице

Если есть выбор между лестницей и лифтом, лучше выберите первое. Это прекрасное фитнес-упражнение, которое можно ежедневно делать.

Усильте эффект прогулки спортом

После активной прогулки покачайте пресс. Это повысит эффективность ходьбы в три раза.

В то же время психологи утверждают, что прогулки на свежем воздухе не только укрепляют иммунитет, но и помогают избегать и бороться со стрессами.

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