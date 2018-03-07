Минус шесть килограмм: как похудеть во время обычной прогулки

Сегодня, 15:45

Три совета экспертов, как избавиться от лишнего веса без особых усилий

Как похудеть: эксперты дали совет. Фото: pixabay
Как похудеть: эксперты дали совет. Фото: pixabay

Исследование подтвердило, что за день можно избавиться до 300 ккал, если проходить по два километра. Прогулку в течение часа стоит повторять ежедневно, или хотя бы три–четыре дня в неделю, сообщает Cosmopolitan.

Носите с собой удобную обувь

Для того, чтобы с легкостью худеть, нужно быть всегда готовым к прогулке. Поэтому удобная пара обуви должна всегда быть рядом. Так, возвращаясь с работы или учебы, человек всегда может превратить дорогу в занятие спортом.

Ходите по лестнице

Если есть выбор между лестницей и лифтом, лучше выберите первое. Это прекрасное фитнес-упражнение, которое можно ежедневно делать.

Усильте эффект прогулки спортом

После активной прогулки покачайте пресс. Это повысит эффективность ходьбы в три раза.

В то же время психологи утверждают, что прогулки на свежем воздухе не только укрепляют иммунитет, но и помогают избегать и бороться со стрессами.

Напомним, как очистить организм: 14 продуктов, которые есть на каждой кухне.

Также мы писали, как очистить организм от шлаков: диета на овсяных хлопьях.

Смотрите видео: как можно легко похудеть в пост: советы диетолога.
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