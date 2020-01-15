Миома матки: пять основных симптомов

В каком случае нужна операция по удалению миомы

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Миома матки – одно из самых распространенных на сегодняшний день заболеваний у женщин после 35 лет. Другое название у этой болезни – фибромиома или лейомиома. Это доброкачественная опухоль, по сути мышечный узел. Очень редко миома может перерасти в злокачественную опухоль. Чтобы не пропустить заболевание, нужно знать о симптомах. Подробнее об этом расскажет гинеколог Марина Степнова.

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Самый радикальный метод лечения миомы – операция. Но требуется она далеко не всегда. Если на самочувствие женщины миома никак не влияет, то необходимо лишь постоянное наблюдение у гинеколога. Если же опухоль начинает расти, то это чревато сдавливанием вен и органов малого таза. А это может привести к тромбозу. В таком случае показана операция по удалению миомы матки.

Симптомы миомы матки

Миома матки может вообще не давать о себе знать. Более, чем в 50% случаев она протекает бессимптомно.

Но все же есть некоторые "звоночки", по которым можно предположить наличие заболевания. Если вы обнаружили у себя 3 и больше следующих признаков, то посетите гинеколога в ближайшее время.

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Запор. Если раньше у вас со стулом все было нормально, а потом вдруг начались запоры, то стоит задуматься. Либо же это погрешности в диете, либо симптом гинекологического заболевания. Если же запоры продолжаются довольно длительное время, то это веский повод обратиться к врачу. Ведь это может быть миома, которая увеличиваясь, мешает нормальной работе кишечника.

Кровотечения. Любые кровотечения вне менструального цикла – это тревожный звоночек. Такого быть не должно. Поэтому при таком явлении обязательно покажитесь врачу. Межменструальное кровотечение – одно из главных симптомов растущей миомы.

Непривычная менструация. Должны насторожить слишком обильные и болезненные месячные, которые длятся более 7 дней.

Боли внизу живота. Частые колющие, тянущие или режущие боли внизу живота могут быть симптомом миомы. Также стоит задуматься о походе к гинекологу при болезненном сексе.

Учащенное мочеиспускание. Все знают, что это главный симптом цистита. Но растущая миома матки может давить на мочевой пузырь и вызвать боль при мочеиспускании. Не списывайте все на переохлаждение, все равно стоит показаться врачу.

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