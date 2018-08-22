Мир сходит с ума: как без вреда похудеть на томатной диете

Эксперты рассказали, как быстро похудеть

Худеем без вреда для здоровья. Фото: Depositphotos

Мир без ума от новой томатной диеты. Эксперты утверждают, что на помидорах можно гарантированно сбросить два килограмма за десять дней. Насколько это реально и безопасно, узнавали журналисты телеканала "Украина".

Жительница Киева Ольга Мальцева вернулась из отпуска и заметила, что привезла с собой не только хорошие воспоминания, но и лишние килограммы.

"Сразу начала читать на женских форумах, сайтах, как это можно избавиться от веса. Так чтобы ничего не делать и лишнего не переплачивать ", – делится мыслями женщина.

Кроме того, Ольга заинтересовалась помидорной диетой: десять дней основу рациона должны составлять исключительно томаты.

"С каждым приемом пищи – пять раз в день – я буду употреблять томаты, томатный сок, томатную пасту и пюре. Это можно сочетать с коричневым рисом, мясом курицы, а также рыбой", – продолжает киевлянка.

Врачи подтверждают, помидоры действительно малокалорийные, но диета на основе томатов может спровоцировать желудочные заболевания.

"Например, гастрит, колит, воспаление желудка, проблемы с поджелудочной железой, – перечисляет диетолог Оксана Скиталинская. – Помидоры, конечно, низкокалорийный продукт, но нужно учитывать, что этот вес сразу же быстро возвращается, если мы возвращаемся к обычному питанию".

Несмотря на это, диетолог советует не исключать из рациона помидоры, а вместо диеты выбрать правильное питание: есть небольшими порциями несколько раз в день.

"Лучший эффект для похудения дает сочетание сбалансированного питания и обязательно физической активности", – резюмирует врач.

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