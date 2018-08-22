Мир сходит с ума: как без вреда похудеть на томатной диете
Эксперты рассказали, как быстро похудеть
Мир без ума от новой томатной диеты. Эксперты утверждают, что на помидорах можно гарантированно сбросить два килограмма за десять дней. Насколько это реально и безопасно, узнавали журналисты телеканала "Украина".
Жительница Киева Ольга Мальцева вернулась из отпуска и заметила, что привезла с собой не только хорошие воспоминания, но и лишние килограммы.
"Сразу начала читать на женских форумах, сайтах, как это можно избавиться от веса. Так чтобы ничего не делать и лишнего не переплачивать ", – делится мыслями женщина.
Кроме того, Ольга заинтересовалась помидорной диетой: десять дней основу рациона должны составлять исключительно томаты.
"С каждым приемом пищи – пять раз в день – я буду употреблять томаты, томатный сок, томатную пасту и пюре. Это можно сочетать с коричневым рисом, мясом курицы, а также рыбой", – продолжает киевлянка.
Врачи подтверждают, помидоры действительно малокалорийные, но диета на основе томатов может спровоцировать желудочные заболевания.
"Например, гастрит, колит, воспаление желудка, проблемы с поджелудочной железой, – перечисляет диетолог Оксана Скиталинская. – Помидоры, конечно, низкокалорийный продукт, но нужно учитывать, что этот вес сразу же быстро возвращается, если мы возвращаемся к обычному питанию".
Несмотря на это, диетолог советует не исключать из рациона помидоры, а вместо диеты выбрать правильное питание: есть небольшими порциями несколько раз в день.
"Лучший эффект для похудения дает сочетание сбалансированного питания и обязательно физической активности", – резюмирует врач.
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