Мирослава Ульянина назвала лучший источник антиоксидантов зимой
Кроме этого, ведущая и мотивационный health-спикер поделилась рецептом полезного завтрака
"В зимний период очень важно употреблять специи как источник антиоксидантов. И чем разнообразнее ваш выбор специи, тем легче организм борется с ежедневным напряжением, нагрузкой и стрессами. А значит, иммунитет лучше противостоит вирусным заболеваниям", – написала Мирослава Ульянина в своем Instagram.
"Сегодня уделите 10 минут – и приготовьте на завтра завтрак. Главные герои в нем – специи: куркума и корица. Это одни из самых богатых по содержанию антиоксидантов специй!", – добавила специалист по здоровому образу жизни.
Киноа с манго и куркумой
Ингредиенты на 2 порции:
- Теплая вода – 1/2 стакана
- Семена Чиа – 2 ст.л.
- Мед или сироп агавы – по вкусу
- Белая киноа – 1/2 стакана
- Горсть орехов (например, пекан)
- Манго – 1/2 половина большого или 1 целый маленький фрукт
- Миндальное молоко – 2/3 стакана
- Куркума – 1/2 ч.л.
- Корица – 1/2 ч.л.
- Ваниль – 1/2 ч.л. (или 2 капли экстракта ванили)
Рецепт приготовления:
- Смешайте семена чиа с теплой водой. Дайте настояться 10 минут. Добавьте мед или сироп агавы (по вкусу).
- Тем временем отварите киноа. В другой чашке смешайте киноа, орехи (их предварительно можно подсушить на сковороде), пюре из манго, миндальное молоко и специи.
- Положите на дно баночек (или используйте красивые стаканы) семена чиа, сверху поместите приготовленную смесь (киноа, орехи, специи и манго). Поставьте в холодильник на ночь.
- Утром достаньте емкости из холодильника, украсьте по вкусу и наслаждайтесь.
Напомним, ранее Мирослава Ульянина делилась рецептом зеленого смузи-боула. Ведущая также рассказывала, как приготовить полезный сэндвич без хлеба.
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