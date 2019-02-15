Мирослава Ульянина назвала лучший источник антиоксидантов зимой

Кроме этого, ведущая и мотивационный health-спикер поделилась рецептом полезного завтрака

Мирослава Ульянина Фото: instagram.com/myroslava_ulianina

"В зимний период очень важно употреблять специи как источник антиоксидантов. И чем разнообразнее ваш выбор специи, тем легче организм борется с ежедневным напряжением, нагрузкой и стрессами. А значит, иммунитет лучше противостоит вирусным заболеваниям", – написала Мирослава Ульянина в своем Instagram.

"Сегодня уделите 10 минут – и приготовьте на завтра завтрак. Главные герои в нем – специи: куркума и корица. Это одни из самых богатых по содержанию антиоксидантов специй!", – добавила специалист по здоровому образу жизни.

Киноа с манго и куркумой

Завтрак из киноа, манго и семян чиа Фото: instagram.com/myroslava_ulianina

Ингредиенты на 2 порции:

Теплая вода – 1/2 стакана

Семена Чиа – 2 ст.л.

Мед или сироп агавы – по вкусу

Белая киноа – 1/2 стакана

Горсть орехов (например, пекан)

Манго – 1/2 половина большого или 1 целый маленький фрукт

Миндальное молоко – 2/3 стакана

Куркума – 1/2 ч.л.

Корица – 1/2 ч.л.

Ваниль – 1/2 ч.л. (или 2 капли экстракта ванили)

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Рецепт приготовления:

Смешайте семена чиа с теплой водой. Дайте настояться 10 минут. Добавьте мед или сироп агавы (по вкусу). Тем временем отварите киноа. В другой чашке смешайте киноа, орехи (их предварительно можно подсушить на сковороде), пюре из манго, миндальное молоко и специи. Положите на дно баночек (или используйте красивые стаканы) семена чиа, сверху поместите приготовленную смесь (киноа, орехи, специи и манго). Поставьте в холодильник на ночь. Утром достаньте емкости из холодильника, украсьте по вкусу и наслаждайтесь.

Напомним, ранее Мирослава Ульянина делилась рецептом зеленого смузи-боула. Ведущая также рассказывала, как приготовить полезный сэндвич без хлеба.

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