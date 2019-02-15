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Мирослава Ульянина назвала лучший источник антиоксидантов зимой

Кроме этого, ведущая и мотивационный health-спикер поделилась рецептом полезного завтрака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:45
Мирослава Ульянина
Мирослава Ульянина
Фото: instagram.com/myroslava_ulianina

"В зимний период очень важно употреблять специи как источник антиоксидантов. И чем разнообразнее ваш выбор специи, тем легче организм борется с ежедневным напряжением, нагрузкой и стрессами. А значит, иммунитет лучше противостоит вирусным заболеваниям", – написала Мирослава Ульянина в своем Instagram.

"Сегодня уделите 10 минут – и приготовьте на завтра завтрак. Главные герои в нем – специи: куркума и корица. Это одни из самых богатых по содержанию антиоксидантов специй!", – добавила специалист по здоровому образу жизни.

Киноа с манго и куркумой

Завтрак из киноа, манго и семян чиа
Завтрак из киноа, манго и семян чиа
Фото: instagram.com/myroslava_ulianina

Ингредиенты на 2 порции:

  • Теплая вода – 1/2 стакана
  • Семена Чиа – 2 ст.л.
  • Мед или сироп агавы – по вкусу
  • Белая киноа – 1/2 стакана
  • Горсть орехов (например, пекан)
  • Манго – 1/2 половина большого или 1 целый маленький фрукт
  • Миндальное молоко – 2/3 стакана
  • Куркума – 1/2 ч.л.
  • Корица – 1/2 ч.л.
  • Ваниль – 1/2 ч.л. (или 2 капли экстракта ванили)

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Рецепт приготовления:

  1. Смешайте семена чиа с теплой водой. Дайте настояться 10 минут. Добавьте мед или сироп агавы (по вкусу).
  2. Тем временем отварите киноа. В другой чашке смешайте киноа, орехи (их предварительно можно подсушить на сковороде), пюре из манго, миндальное молоко и специи.
  3. Положите на дно баночек (или используйте красивые стаканы) семена чиа, сверху поместите приготовленную смесь (киноа, орехи, специи и манго). Поставьте в холодильник на ночь.
  4. Утром достаньте емкости из холодильника, украсьте по вкусу и наслаждайтесь.

Напомним, ранее Мирослава Ульянина делилась рецептом зеленого смузи-боула. Ведущая также рассказывала, как приготовить полезный сэндвич без хлеба

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Источник: Сегодня
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