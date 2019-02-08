Мочалка для тела: как выбрать лучшую

Какую стоит купить – мягкую или жесткую, натуральную или искусственную

Мочалки бывают натуральные и синтетические Фото: depositphotos.com

К выбору мочалки нужно подойти ответственно, ведь этот предмет каждый день будет соприкасаться с вашей кожей. Лучше купить несколько: для ежедневного использования и для более глубокого очищения.

Синтетические мочалки

Синтетические мочалки при намыливании дают пену обильнее, чем натуральные. Помимо этого, они могут быть различного размера, формы и цвета.

В первую очередь, нужно обратить внимание на интенсивность окраски материала. Если ваша кожа обладает повышенной чувствительностью или склонна к появлению раздражений, искусственные красители могут вызвать серьезную аллергию.

Мочалки из синтетических материалов не нуждаются в дополнительном уходе, нужно лишь обеспечить условия, которые помогут им быстро высохнуть после применения.

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Мочалки из натуральных материалов

Из скелетов морских губок делают нежные и полезные мочалки. Они нежно отшелушивают кожу, дают обильную пену, их часто используют для деликатного ухода – мытья лица и шеи. Из видимых недостатков стоит отметить высокую цену и короткий срок службы, который не превышает 4-х месяцев. Использовать такую губку не рекомендуют тем, у кого есть аллергия на водоросли или морепродукты.

Мочалка из люфы глубоко очищает кожу, улучшает ее регенерацию, недозревшая люфа – мягкая, небольшого размера, больше подходит для мытья детей. Созревшая, с черными зернышками, не подходит людям с чувствительной кожей, но идеальна для обладателей жирной.

Еще один вариант – мочалки из сизаля и рами. Оба материала чаще всего комбинируют с люфой или махровой тканью, такое сочетание позволяет провести и жесткий, и мягкий пилинг тела.

Помните, что срок службы всех натуральных мочалок недолог. По сравнению со своими синтетическими аналогами они намного быстрее выходят из строя. Кроме того, в них гораздо активнее заводятся патогенные микроорганизмы.

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