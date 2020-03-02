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Молочные зубки: когда прорезываются и когда выпадают

Как помочь малышу справиться с болью при появлении первых зубов

Анна Педан
Сегодня, 20:12

Малыши на прорезывание зубов реагируют по-разному. Родители некоторых деток обнаруживают очередной зуб совершенно неожиданно и в поведении крохи ничего не меняется. А есть детки, которые в этот непростой период страдают от повышения температуры, снижения аппетита, плохого сна, раздражительности. Они все тянут в ротик, сосут пальцы, грызут соску и плачут. Так же можно наблюдать обильное слюнотечение и набухание десен крохи. Подробнее об этом расскажет педиатр Ольга Власова.

Как помочь ребенку

  1. Массируйте десны крохи в том месте, откуда готовится вылезти зубик. Для этих целей сейчас продаются специальные напальчники. Мама может надеть это пупырчатое приспособление на палец и поглаживающими движениями помассировать десны. Если такой штуки нет, то можно обойтись подручными средствами. Обмотайте пальчик марлей, смочите его в холодной кипяченой воде и сделайте массаж. Только помните, перед подобной процедурой необходимо тщательно вымыть руки с детским мылом. 
  2. Уделяйте больше внимания ребенка, обнимайте его целуйте, дарите нежность.
  3. Купите ребенку прорезыватели. Это яркие, красивые игрушки, о которые малыши могут "чесать" десны. Некоторые прорезыватели имеют внутри специальную жидкость и замораживаются в холодильнике. Прохладная игрушка немного остудит воспаленные десны и принесет облегчение.
  4. Если малыш сильно капризничает и мучается, обратитесь за советом к педиатру. Он посоветует специальные таблетки, которые разработаны специально для малышей. Как правило, это растительные препараты.

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Если зубы идут не так

Не стоит паниковать из-за легких задержек или из-за того, что зубки растут неровным рядом. Как правило, в результате жевания молочные зубы выстраиваются в единую линию. Но есть ситуации, которые должны вас насторожить родителей. В таких случаях следует обязательно показать ребенка детскому стоматологу:

  • Зубки начинают появляться на 1–2 месяца раньше срока.
  • Отсутствует тот или иной зубик.
  • Малыш рождается уже с зубами.
  • Зубки запаздывают более, чем на 1,5 месяца.
  • Зубки у крохи появляются вне дуги зубного ряда.
  • Нарушается очередность в появлении зубов.
  • Отмечается неправильное формирование зубов.

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