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Молоко за вредность: диетолог пояснила, защищает ли напиток от вредных условий труда

"Молочное" постановление было принято еще в Советском Союзе

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:51

Пережитком советского прошлого назвал выдачу молока за вредные условия работы министр экономики Тимофей Милованов. Мол, это не несет пользы здоровью. А для обеспечения бесплатным молоком 40 работников идет ежедневный надой одной коровы, пояснил чиновник. Полезно ли молоко и спасает ли оно украинцев, занятых на вредном производстве, читайте в статье.

Молоко необходимо давать тем, у кого на работе концентрация химических веществ превышает предельно допустимую норму, советует специалист Института медицины труда.

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"Человек контактирует с этими химическими веществами, а соответственно он должен условно защищаться от негативного воздействия этих веществ на его организм. И именно молоко является универсальным нейтрализатором", – поясняет Татьяна Диортичук, специалист Института медицины труда.

Диетолог подтверждает, что молоко действительно помогает организму восстанавливаться после работы с химикатами.

"Молоко как полноценный продукт питания. Его элементы, то есть белки, жиры, углеводы, микроэлементы идут на построение тех необходимых веществ в клетках органов и клетках организма", – говорит Галина Незговорова, диетолог.

Молоко помогает организму восстанавливаться после работы с химикатами
Молоко помогает организму восстанавливаться после работы с химикатами
Фото: Pexels

Примечательно, что "молочное" постановление, принятое еще в Советском Союзе, до сих пор действует. Но решение, давать ли молоко сотрудникам, принимает сам работодатель.

"С одной стороны – это расходы, а с другой – если работодатель хочет сохранить свой трудовой потенциал и чтобы эти люди были здоровы и не имели профессиональных заболеваний – это свободный абсолютно путь для сохранения здоровья его работников", – пояснила Диортичук.

Тем временем мы выяснили пять способов не чувствовать себя уставшим в течение дня.

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Источник: Сегодня
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