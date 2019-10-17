Молотый или растворимый: как кофе влияет на организм человека

Эффект после робусты и арабики отличается

Кого-то бодрит, а кого-то усыпляет. Мы выяснили, есть ли разница между арабикой и робустой, можно ли пить кофе на ночь и когда он опасен.

По словам специалиста по качеству кофе Дарьи Буц, главное в кофе цвет обжарки и способ приготовления. Температура воды должна быть не более 95 градусов, а зерна – не слишком темного цвета, но и не совсем зеленого.

"Зеленый кофе – это просто маркетинг", – поясняет Сергей Шейко, руководитель лаборатории кофе.

Правильный кофе должен бодрить, а также усиливать внимание и концентрацию. Врач нейрофизиолог Александр Сторожук заверяет, что кофе влияет на уровень интеллектуальных процессов, либо же наоборот – вызывает эмоциональное раздражение.

Читайте также: Сколько чашек кофе можно выпивать в день

Примечательно, что влияние молотого и растворимого кофе тоже существенно отличается. В сублимированных больше не кофеина, который бодрит, а теобромина, который оказывает успокаивающее действие. Поэтому растворимый кофе следует пить, например, после, истерики.

Интересно, что и эффект после робусты и арабики отличается. После чашки кофе из арабики скорость мышления и работоспособность едва не ухудшились. А вот после робусты – показатели улучшились на треть.

От процесса приготовления кофе зависит его эффект Фото: stocksnap.io

"Робуста имеет более выраженный эффект. Поскольку улучшает и память и концентрацию внимания и скорость вообще переключения в работу", – поясняет Сторожук.

Опасная доза кофе, по мнению ученых, для каждого своя. А вот оптимальная до трех чашек в день.

Тем временем мы выяснили, почему возникают отеки: диетолог назвала четыре популярные причины.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.