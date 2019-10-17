Молотый или растворимый: как кофе влияет на организм человека
Эффект после робусты и арабики отличается
Кого-то бодрит, а кого-то усыпляет. Мы выяснили, есть ли разница между арабикой и робустой, можно ли пить кофе на ночь и когда он опасен.
По словам специалиста по качеству кофе Дарьи Буц, главное в кофе цвет обжарки и способ приготовления. Температура воды должна быть не более 95 градусов, а зерна – не слишком темного цвета, но и не совсем зеленого.
"Зеленый кофе – это просто маркетинг", – поясняет Сергей Шейко, руководитель лаборатории кофе.
Правильный кофе должен бодрить, а также усиливать внимание и концентрацию. Врач нейрофизиолог Александр Сторожук заверяет, что кофе влияет на уровень интеллектуальных процессов, либо же наоборот – вызывает эмоциональное раздражение.
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Примечательно, что влияние молотого и растворимого кофе тоже существенно отличается. В сублимированных больше не кофеина, который бодрит, а теобромина, который оказывает успокаивающее действие. Поэтому растворимый кофе следует пить, например, после, истерики.
Интересно, что и эффект после робусты и арабики отличается. После чашки кофе из арабики скорость мышления и работоспособность едва не ухудшились. А вот после робусты – показатели улучшились на треть.
"Робуста имеет более выраженный эффект. Поскольку улучшает и память и концентрацию внимания и скорость вообще переключения в работу", – поясняет Сторожук.
Опасная доза кофе, по мнению ученых, для каждого своя. А вот оптимальная до трех чашек в день.
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