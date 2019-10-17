Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Молотый или растворимый: как кофе влияет на организм человека

Эффект после робусты и арабики отличается

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:06

Кого-то бодрит, а кого-то усыпляет. Мы выяснили, есть ли разница между арабикой и робустой, можно ли пить кофе на ночь и когда он опасен.

По словам специалиста по качеству кофе Дарьи Буц, главное в кофе цвет обжарки и способ приготовления. Температура воды должна быть не более 95 градусов, а зерна – не слишком темного цвета, но и не совсем зеленого.

"Зеленый кофе – это просто маркетинг", – поясняет Сергей Шейко, руководитель лаборатории кофе.

Правильный кофе должен бодрить, а также усиливать внимание и концентрацию. Врач нейрофизиолог Александр Сторожук заверяет, что кофе влияет на уровень интеллектуальных процессов, либо же наоборот – вызывает эмоциональное раздражение.

Читайте также:
Сколько чашек кофе можно выпивать в день

Примечательно, что влияние молотого и растворимого кофе тоже существенно отличается. В сублимированных больше не кофеина, который бодрит, а теобромина, который оказывает успокаивающее действие. Поэтому растворимый кофе следует пить, например, после, истерики.

Интересно, что и эффект после робусты и арабики отличается. После чашки кофе из арабики скорость мышления и работоспособность едва не ухудшились. А вот после робусты – показатели улучшились на треть.

От процесса приготовления кофе зависит его эффект
От процесса приготовления кофе зависит его эффект
Фото: stocksnap.io

"Робуста имеет более выраженный эффект. Поскольку улучшает и память и концентрацию внимания и скорость вообще переключения в работу", – поясняет Сторожук.

Опасная доза кофе, по мнению ученых, для каждого своя. А вот оптимальная до трех чашек в день.

Тем временем мы выяснили, почему возникают отеки: диетолог назвала четыре популярные причины.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Кофе: польза и вред для здоровья Какие продукты стоит навсегда исключить из рациона Как не спать всю ночь, если нужно поработать Цикорий: польза и вред для здоровья
здоровье медики кофе
Реклама

Новости партнеров

Как вырастить крупный чеснок
Как вырастить крупный чеснок
Котлеты «Цыганские» -
Котлеты «Цыганские» - "пальчики оближешь"
Диетические котлетки из кабачков с сыром (рецепт)
Диетические котлетки из кабачков с сыром (рецепт)
Кинув вагітну: переможниця шоу
Кинув вагітну: переможниця шоу "Холостяк" відбила нареченого

Популярные статьи

Вчера, 14:37Fun

Фотосессию Ким Чен Ына высмеяли в сети: появились фото

Вчера, 10:39Шоу-бизнес

В семье Ирины Билык случилось горе

15 октябряПсихология

Как улучшить свое психическое здоровье: семь полезных советов

15 октябряFun

Студентка под водой натолкнулась на гигантскую акулу: видео

15 октябряТехно

Срочно удалить: найдены 15 опасных приложений на Android

15 октябряFun

Шутка покойника заставила родственников смеяться на похоронах: курьезное видео

14 октябряШоу-бизнес

Светлана Лобода в тесном топе показала снимок из ванной

14 октябряШоу-бизнес

Состояние Анастасии Заворотнюк критическое: что происходит с актрисой

14 октябряFun

Покров Пресвятой Богородицы 2019: приметы и суеверия в этот день

14 октябряFun

Пес с "человеческим лицом" стал звездой в интернете: смешные фото

14 октябряFun

14 октября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

14 октябряFun

Покров Пресвятой Богородицы 2019: поздравления, проза, картинки и открытки

14 октябряШоу-бизнес

Леся Никитюк высмеяла популярную украинскую телеведущую: забавное видео

14 октябряFun

День защитника Украины 2019 – поздравления, проза, картинки и открытки

14 октябряEvents

Покров Пресвятой Богородицы: традиции и приметы осеннего праздника

14 октябряШоу-бизнес

41-летняя Лилия Подкопаева восхитила снимком новорожденной дочери

Новости партнеров

Как вырастить крупный чеснок
Как вырастить крупный чеснок
Котлеты «Цыганские» -
Котлеты «Цыганские» - "пальчики оближешь"
Диетические котлетки из кабачков с сыром (рецепт)
Диетические котлетки из кабачков с сыром (рецепт)
Кинув вагітну: переможниця шоу
Кинув вагітну: переможниця шоу "Холостяк" відбила нареченого
Які дівчата вважалися еталонами краси в 70-ті
Які дівчата вважалися еталонами краси в 70-ті
Лесенка – самая роскошная стрижка на длинные волосы 2019-2020
Лесенка – самая роскошная стрижка на длинные волосы 2019-2020
У Росії
У Росії "поховали" Пугачову, Галкін приховує двійника
Козырек над входом (54 фото): красивые варианты для частного дома
Козырек над входом (54 фото): красивые варианты для частного дома