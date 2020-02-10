Монодиета: кому принесет пользу, а кому нет

Какие продукты идеально подходят для монодиеты

Кефирная монодиета подойдет тем, кто хочет похудеть зимой Фото: Pixabay

Монодиет существует множество. Каждая – со своими нюансами, подходами и тонкостями. Самые популярные – сезонные монодиеты (яблоки, помидоры, огурцы, арбуз, ягоды, тыква). Но и для зимы есть свои предложения. О кефирной, гречневой, рисовой монодиетах расскажет гастроэнтеролог Ирина Казимир.

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Кому нужна монодиета

Подготовка к монодиете должна заключаться в снижении калорийности рациона за два дня до ее начала. Необходимо исключить жирные, жареные, острые, соленые, копченые и другие вкусные, но малополезные продукты и блюда. Лучше на эти дни отказаться от мяса, рыбы и яиц. И два дня после диеты соблюдать те же правила. И впоследствии впредь никогда не объедаться. Иначе у 95% вернется прежний избыточный вес.

Идеальный человек для соблюдения монодиеты – в возрасте от 25 до 45 – 50 лет, без особых проблем со здоровьем, с избыточным весом и яростным настроем на успех этого целительного мероприятия.

Белково-молочная монодиета. Это кефир (простокваша) примерно 1,5% жирности. Лучше приготовленные дома. Литр – два в сутки, без сахара и прочих добавок. Сделанный дома из безупречного молока полуторапроцентный творог – пожалуйста! Полуторапроцентное свежее молоко – третье по полезности в данной когорте продуктов. Сочетать молочку с зеленью (укропом, петрушкой) можно, но это уже не монодиета.

Гречка и бурый рис. Очень полезна монодиета из каши, сваренной на воде из качественнейших гречки или риса. Бурого риса понадобиться полкило в день, а гречки – килограмм. По одним методикам варить 5 минут, по другим – полчаса, по третьим – час. Варите, как вам нравиться.

Монодиета на гречке – одна из самых популярных Фото: Pixabay

Еще выигрышные варианты каш – льняная и перловая. Сочетать кашу с фруктом или овощем можно, но это уже не монодиета.

Пару суток можно посидеть на авокадо. Понадобиться пять плодов в сутки. Они весьма калорийны, и большой убыли массы тела не вызовут. Но ускорить обмен веществ и жиросжигание способны. Вообще, авокадо лучше с чем-то комбинировать. С молоком, хотя бы.

На фоне монодиеты может наблюдаться упадок сил, усиление агрессивности, рассеянности, нервности. Так что, активно работая, вряд ли ее получится соблюсти с пользой для здоровья собственного и окружающих. Поэтому лучшее время для монодиеты – выходные или отпуск.

На сброшенном весе не останавливаться, продолжать низкокалорийные диеты далее, упорно, целеустремленно.

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