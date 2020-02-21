Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Мононуклеоз: как отличить его от ОРВИ

Почему это заболевание называют "болезнью поцелуев"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:56

Инфекционный мононуклеоз в настоящее время довольно распространенное вирусное заболевание у деток. По статистике с ним сталкиваются около 80 % детей, начиная с детсадовского возраста вплоть до окончания школы. Как правило, заболевание протекает довольно легко и зачастую даже не диагностируется. Ребенок жалуется на головную боль, у него отмечаются повышение температуры тела, усталость и общее ухудшение самочувствия. А вот у подростков, достигших полового созревания, инфекционный мононуклеоз может принимать форму длительного, изнурительного и изматывающего заболевания. Подробнее о мононуклеозе расскажет терапевт Валентина Андрейченко.

Читайте также:
ОРВИ: 6 правил быстрого выздоровления

Чаще всего после выздоровления у детей формируется иммунитет и повторного заражения не наступает. Но известно немало случаев, когда обострение возникает сразу после выздоровления. Что касается инкубационного периода, то он может быть длительным, достигающим нескольких недель. Само заболевание коротким также не назовешь, в среднетяжелом случае симптомы сохраняются на протяжении 2-4 недель и только затем ребенок медленно идет на поправку. В большинстве случаев инфекционный мононуклеоз протекает без развития каких-либо тяжелых осложнений и заканчивается полным выздоровлением.

Как передается мононуклеоз

Причиной инфекционного мононуклеоза является вирус Эпштейна-Барр, который передается ребенку от зараженного человека со слюной во время чихания, кашля и поцелуев. Примечательно, что вирус сохраняется в слюне инфицированного человека в течение 1,5 и более месяцев после выздоровления. Успокаивает в этой ситуации то, что не все детки, имевшие непосредственный контакт с инфицированным человеком, заболевают. Для инфекционного мононуклеоза характерна низкая заразность и необходимость непосредственного контакта со слюной.

Мононуклеоз часто путают с простудой
Мононуклеоз часто путают с простудой
Фото: freepik.com

Инфекционный мононуклеоз имеет еще одно народное название – "болезнь поцелуев", так как вирус передается со слюной. Поэтому подросткам рекомендуют не есть и не пить из одной посуды и меньше целоваться.

Симптомы мононуклеоза

Заболевание возникает медленно и постепенно. Сначала нарастает лихорадка, затем опухают железы, развивается ангина и появляются признаки общей интоксикации организма – повышенная утомляемость, слабость, снижение аппетита и нарушение сна. Существует также ряд симптомов, характерных для мононуклеоза, которые могут варьироваться и проявляться в большей или меньшей степени у разных деток. К ним относятся: насморк, прилив крови, тошнота, головная боль и боль в животе, кровоточивость десен, ноющие суставы, потеря аппетита и нарушение глотания. В редких случаях при инфекционном мононуклеозе появляется красная сыпь. Как правило, симптомы заболевания наблюдаются в течение нескольких недель, а ангина, повышение температуры тела, снижение аппетита и утомляемость сохраняются на протяжении недель и даже месяцев. Заболевшие малыши больше, чем обычно, нуждаются в сне и отдыхе, так как они все время чувствуют усталость.

Сколько стоит лечение простуды. Смотрите нашем сюжете:

Диагностика мононуклеоза

Как уже было сказано, инфекционный мононуклеоз диагностируется далеко не во всех случаях, так как имеет одинаковые симптомы с простудными заболеваниями и ОРВИ. Поэтому у детей он чаще протекает и лечится именно под диагнозом "ОРВИ". Подозрение на мононуклеоз возникает при длительном течении заболевания, при продолжительном ухудшении самочувствия, болях в горле и температуре.

Важными критериями в диагностике являются два анализа крови:

  • Тест на гетерофильные агглютинины, который подтверждает мононуклеоз у 90 % подростков и взрослых, но гораздо реже информативен у маленьких детей.
  • Обнаружение в мазках крови патологических лейкоцитов. Они присутствуют в анализах не только больных, но и только что выздоровевших деток.

Инфекционный мононуклеоз обычно не вызывает осложнений и заканчивается полным выздоровлением. В редких случаях может развиваться гепатит, сопровождающийся желтухой, или серьезное воспаление горла, затрудняющее дыхание. Самыми редкими, но при этом и самыми опасными осложнениями считаются энцефалит и разрыв селезенки.

Мононуклеоз называют "болезнью поцелуев"
Мононуклеоз называют "болезнью поцелуев"
Фото: freepik.com

Как лечить мононуклеоз

При легком течении заболевания и отсутствии осложнений рекомендуется домашнее лечение. Оно заключается в обеспечении ребенку полного покоя, полоскании горла антисептическими и противовоспалительными растворами, применении жаропонижающих средств при повышении температуры выше 38 °С (у деток с температурными судорогами в анамнезе – при повышении выше 37,3-37,5 °С). Рекомендуется также увеличить количество жидкости за счет несладких морсов и компотов, слабого чая и минеральной воды без газа.

Диета должна быть щадящей и включать перетертые и измельченные блюда, приготовленные на пару, запеченные, тушеные или отварные. Разумеется, следует исключить копчености и маринады, острые и соленые блюда. Если есть угроза разрыва селезенки, рекомендуется воздерживаться от активных игр до полного выздоровления. Малыши с высокой температурой или тяжелым течением мононуклеоза подлежат обязательной госпитализации в инфекционный стационар.

Напомним, ранее мы писали о том, как справиться с весеннем гиповитаминозе.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Досье на болезнь: почему поцелуйной болезнью, мононуклеозом, чаще всего болеют дети ОРВИ и грипп: пять лучших рецептов народной медицины Бронхит после ОРВИ: почему бывают осложнения Врач-инфекционист рассказал, как отличить грипп от ОРВИ Простуда и грипп: какие продукты можно есть, а какие – категорически нельзя
ОРВИ лечение симптомы мононуклеоз детские болезни
Реклама

Новости партнеров

Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов
Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов
Экс участница «ВИА-Гра» находилась на лечении в психбольнице
Экс участница «ВИА-Гра» находилась на лечении в психбольнице
Українська дівчина Бонда Куриленко похизувалася ідеальною фігурою
Українська дівчина Бонда Куриленко похизувалася ідеальною фігурою
Профілактика інсульту: що потрібно про неї знати
Профілактика інсульту: що потрібно про неї знати

Популярные статьи

Сегодня, 13:56Эксклюзив

Победительницы шоу "Холостяк": как сложились судьбы самых ярких героинь реалити

Вчера, 19:56Шоу-бизнес

Евровидение-2020: все участники конкурса, которые известны на данный момент

Вчера, 17:31Стиль

Елена Зеленская вышла в свет с косичками: фото

Вчера, 16:57Fun

Мужчина тщательно убрался в машине и обеспечил себя на всю оставшуюся жизнь

Вчера, 09:00Food

Начинки для блинов: ТОП-5 сладких вариантов на Масленицу

19 февраляПсихология

Что подарить на 8 Марта: оригинальные идеи для любимых женщин

19 февраляШоу-бизнес

Влад Яма показал, как танцует его красавица-жена

19 февраляFun

19 февраля: какой праздник, приметы дня и что нельзя делать

19 февраляTravel

Переезжайте всей семьей: городок возле моря предлагает дома почти бесплатно, фото

19 февраляPR

Аналоги дорогих духов: тайна формулы раскрыта, какая их адекватная цена – 100 или 500 грн?

19 февраляTravel

Ryanair распродает самые дешевые авиабилеты на весну 2020

19 февраляFun

19-летний парень откопал древний клад возрастом две тысячи лет: фото

19 февраляFood

Масленица 2020: ТОП-5 рецептов несладких начинок для блинов

18 февраляEvents

Гороскоп на 19 февраля для всех знаков зодиака: день позитивного настроения

18 февраляСтиль

Самые модные окрашивания волос 2020: главные тренды сезона весна-лето

18 февраляFun

Родительские субботы 2020: календарь поминальных дней на год

Новости партнеров

Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов
Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов
Экс участница «ВИА-Гра» находилась на лечении в психбольнице
Экс участница «ВИА-Гра» находилась на лечении в психбольнице
Українська дівчина Бонда Куриленко похизувалася ідеальною фігурою
Українська дівчина Бонда Куриленко похизувалася ідеальною фігурою
Профілактика інсульту: що потрібно про неї знати
Профілактика інсульту: що потрібно про неї знати
Холоденко розповіла, як кума Кухар мало не зірвала їй хрестини
Холоденко розповіла, як кума Кухар мало не зірвала їй хрестини
Брэд Питт и Дженнифер Энистон не сдерживали чувств
Брэд Питт и Дженнифер Энистон не сдерживали чувств
Українська красуня, яка готова підкорювати вершини суддівства
Українська красуня, яка готова підкорювати вершини суддівства
Огурцы, квашенные по-деревенски, пошаговый рецепт с фото
Огурцы, квашенные по-деревенски, пошаговый рецепт с фото