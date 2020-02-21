Мононуклеоз: как отличить его от ОРВИ

Почему это заболевание называют "болезнью поцелуев"

Инфекционный мононуклеоз в настоящее время довольно распространенное вирусное заболевание у деток. По статистике с ним сталкиваются около 80 % детей, начиная с детсадовского возраста вплоть до окончания школы. Как правило, заболевание протекает довольно легко и зачастую даже не диагностируется. Ребенок жалуется на головную боль, у него отмечаются повышение температуры тела, усталость и общее ухудшение самочувствия. А вот у подростков, достигших полового созревания, инфекционный мононуклеоз может принимать форму длительного, изнурительного и изматывающего заболевания. Подробнее о мононуклеозе расскажет терапевт Валентина Андрейченко.

Чаще всего после выздоровления у детей формируется иммунитет и повторного заражения не наступает. Но известно немало случаев, когда обострение возникает сразу после выздоровления. Что касается инкубационного периода, то он может быть длительным, достигающим нескольких недель. Само заболевание коротким также не назовешь, в среднетяжелом случае симптомы сохраняются на протяжении 2-4 недель и только затем ребенок медленно идет на поправку. В большинстве случаев инфекционный мононуклеоз протекает без развития каких-либо тяжелых осложнений и заканчивается полным выздоровлением.

Как передается мононуклеоз

Причиной инфекционного мононуклеоза является вирус Эпштейна-Барр, который передается ребенку от зараженного человека со слюной во время чихания, кашля и поцелуев. Примечательно, что вирус сохраняется в слюне инфицированного человека в течение 1,5 и более месяцев после выздоровления. Успокаивает в этой ситуации то, что не все детки, имевшие непосредственный контакт с инфицированным человеком, заболевают. Для инфекционного мононуклеоза характерна низкая заразность и необходимость непосредственного контакта со слюной.

Мононуклеоз часто путают с простудой Фото: freepik.com

Инфекционный мононуклеоз имеет еще одно народное название – "болезнь поцелуев", так как вирус передается со слюной. Поэтому подросткам рекомендуют не есть и не пить из одной посуды и меньше целоваться.

Симптомы мононуклеоза

Заболевание возникает медленно и постепенно. Сначала нарастает лихорадка, затем опухают железы, развивается ангина и появляются признаки общей интоксикации организма – повышенная утомляемость, слабость, снижение аппетита и нарушение сна. Существует также ряд симптомов, характерных для мононуклеоза, которые могут варьироваться и проявляться в большей или меньшей степени у разных деток. К ним относятся: насморк, прилив крови, тошнота, головная боль и боль в животе, кровоточивость десен, ноющие суставы, потеря аппетита и нарушение глотания. В редких случаях при инфекционном мононуклеозе появляется красная сыпь. Как правило, симптомы заболевания наблюдаются в течение нескольких недель, а ангина, повышение температуры тела, снижение аппетита и утомляемость сохраняются на протяжении недель и даже месяцев. Заболевшие малыши больше, чем обычно, нуждаются в сне и отдыхе, так как они все время чувствуют усталость.

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Диагностика мононуклеоза

Как уже было сказано, инфекционный мононуклеоз диагностируется далеко не во всех случаях, так как имеет одинаковые симптомы с простудными заболеваниями и ОРВИ. Поэтому у детей он чаще протекает и лечится именно под диагнозом "ОРВИ". Подозрение на мононуклеоз возникает при длительном течении заболевания, при продолжительном ухудшении самочувствия, болях в горле и температуре.

Важными критериями в диагностике являются два анализа крови:

Тест на гетерофильные агглютинины, который подтверждает мононуклеоз у 90 % подростков и взрослых, но гораздо реже информативен у маленьких детей.

Обнаружение в мазках крови патологических лейкоцитов. Они присутствуют в анализах не только больных, но и только что выздоровевших деток.

Инфекционный мононуклеоз обычно не вызывает осложнений и заканчивается полным выздоровлением. В редких случаях может развиваться гепатит, сопровождающийся желтухой, или серьезное воспаление горла, затрудняющее дыхание. Самыми редкими, но при этом и самыми опасными осложнениями считаются энцефалит и разрыв селезенки.

Мононуклеоз называют "болезнью поцелуев" Фото: freepik.com

Как лечить мононуклеоз

При легком течении заболевания и отсутствии осложнений рекомендуется домашнее лечение. Оно заключается в обеспечении ребенку полного покоя, полоскании горла антисептическими и противовоспалительными растворами, применении жаропонижающих средств при повышении температуры выше 38 °С (у деток с температурными судорогами в анамнезе – при повышении выше 37,3-37,5 °С). Рекомендуется также увеличить количество жидкости за счет несладких морсов и компотов, слабого чая и минеральной воды без газа.

Диета должна быть щадящей и включать перетертые и измельченные блюда, приготовленные на пару, запеченные, тушеные или отварные. Разумеется, следует исключить копчености и маринады, острые и соленые блюда. Если есть угроза разрыва селезенки, рекомендуется воздерживаться от активных игр до полного выздоровления. Малыши с высокой температурой или тяжелым течением мононуклеоза подлежат обязательной госпитализации в инфекционный стационар.

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