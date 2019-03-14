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Моющие средства и микробы: нужна ли нам тотальная дезинфекция

Ульяна Супрун рассказала, чем опасно злоупотребление антибактериальными средствами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:55
Обычная вода хорошо очищает поверхности
Обычная вода хорошо очищает поверхности
Фото: freepik.com

Распространено мнение, что бактерии – это всегда плохо. Поэтому мы стараемся их всячески уничтожать, тщательно все вымываем и нередко пользуемся антимикробными средствами. Нужно ли это делать, подробно прокомментировала Ульяна Супрун в своем Facebook.

Глава украинского Минздрава сообщила следующее:

  • Во-первых, бактерии способны становиться устойчивыми к тому, чем их уничтожают. В частности антисептики убивают не только плохие, но и хорошие бактерии, которые живут на нашей коже и для нас полезны.
  • Во-вторых, чрезмерная чистота может влиять на наш иммунитет не лучшим образом. Даже непатогенные бактерии нам нужны для тренировки иммунной системы.
  • Конечно, не стоит разводить грязь, отказываться от мытья рук или пренебрегать правилами личной гигиены. Речь идет скорее о чрезмерном и часто неоправданное использование моющих средств, может иметь потенциальный вред для здоровья.

Стараться добиться идеальной стерильности – бесполезно
Стараться добиться идеальной стерильности – бесполезно
Фото: Pixabay

Как перестать злоупотреблять дезинфекцией

  • Нужно использовать моющие средства и дезинфектанты разумно, взвешивать необходимость их применения в каждом случае и принимать во внимание следующее:
  • Слишком много моющих средств в быту могут действовать как раздражители и сами по себе вызвать аллергии.
  • Для формирования крепкого иммунитета у детей необходим контакт с непатогенными бактериями. Это, в свою очередь, эффективная профилактика возникновения аллергий. Как пример, в некоторых исследованиях даже было показано, что мытье посуды в посудомоечных машинах (по сравнению с мытьем руками) было связано с повышенным риском возникновения детских аллергий.
  • Некоторые исследования показали, что использование дезинфектантов связано с риском возникновения лишнего веса у детей, так как влияет на их микробиоту.
  • Также не стоит отказываться от домашнего любимца, если доме есть ребенок. Здоровая микробиота домашних животных пригодится иммунной системе ваших детей 
  • Помните, что стерильности все равно не будет и она нам не нужна. Однако, это не значит, что можно пренебрегать правилами личной гигиены и уборкой в ​​доме.

Не используйте агрессивные чистящие средства
Не используйте агрессивные чистящие средства
Фото: Pixabay

Как следить за чистотой в доме

  • Старайтесь мыть руки водой и обычным мылом. Это наиболее эффективный способ достичь их чистоты. А вот эффективность антибактериальных средств в снижении рисков инфекций не доказана.
  • Не ленитесь помыть руки, если есть такая возможность, ведь антисептические спреи не устраняют грязь. Это удачный коммерческий ход, который заставляет людей покупать различные средства, которые якобы способны убить бактерии и полноценно заменить воду и мыло.
  • Для уборки, например, в общественных местах, можно использовать салфетки, содержащие более 5% поверхностно-активных веществ, а также 10% уксус, или 1% хлорный отбеливатель – они имеют доказанный противовирусный эффект.
  • При выборе моющих средств для своего дома – читайте их состав и старайтесь выбирать средства без "антибактериального эффекта", "наночастиц серебра" "активного хлора", и тому подобное. То же самое касается и средств для личной гигиены.
  • Для уборки старайтесь больше использовать просто воду. Вода также способна эффективно очищать поверхности.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему нужно стирать спортивную форму после каждой тренировки. А Ульяна Супрун объяснила, как правильно чихать.

Смотрите видео, как уберечься от бактерий:

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уборка бактерии Ульяна Супрун
Источник: Сегодня
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