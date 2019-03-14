Моющие средства и микробы: нужна ли нам тотальная дезинфекция

Ульяна Супрун рассказала, чем опасно злоупотребление антибактериальными средствами

Обычная вода хорошо очищает поверхности Фото: freepik.com

Распространено мнение, что бактерии – это всегда плохо. Поэтому мы стараемся их всячески уничтожать, тщательно все вымываем и нередко пользуемся антимикробными средствами. Нужно ли это делать, подробно прокомментировала Ульяна Супрун в своем Facebook.

Глава украинского Минздрава сообщила следующее:

Во-первых, бактерии способны становиться устойчивыми к тому, чем их уничтожают. В частности антисептики убивают не только плохие, но и хорошие бактерии, которые живут на нашей коже и для нас полезны.

Во-вторых, чрезмерная чистота может влиять на наш иммунитет не лучшим образом. Даже непатогенные бактерии нам нужны для тренировки иммунной системы.

Конечно, не стоит разводить грязь, отказываться от мытья рук или пренебрегать правилами личной гигиены. Речь идет скорее о чрезмерном и часто неоправданное использование моющих средств, может иметь потенциальный вред для здоровья.

Стараться добиться идеальной стерильности – бесполезно Фото: Pixabay

Как перестать злоупотреблять дезинфекцией

Нужно использовать моющие средства и дезинфектанты разумно, взвешивать необходимость их применения в каждом случае и принимать во внимание следующее:

Слишком много моющих средств в быту могут действовать как раздражители и сами по себе вызвать аллергии.

Для формирования крепкого иммунитета у детей необходим контакт с непатогенными бактериями. Это, в свою очередь, эффективная профилактика возникновения аллергий. Как пример, в некоторых исследованиях даже было показано, что мытье посуды в посудомоечных машинах (по сравнению с мытьем руками) было связано с повышенным риском возникновения детских аллергий.

Некоторые исследования показали, что использование дезинфектантов связано с риском возникновения лишнего веса у детей, так как влияет на их микробиоту.

Также не стоит отказываться от домашнего любимца, если доме есть ребенок. Здоровая микробиота домашних животных пригодится иммунной системе ваших детей

Помните, что стерильности все равно не будет и она нам не нужна. Однако, это не значит, что можно пренебрегать правилами личной гигиены и уборкой в ​​доме.

Не используйте агрессивные чистящие средства Фото: Pixabay

Как следить за чистотой в доме

Старайтесь мыть руки водой и обычным мылом. Это наиболее эффективный способ достичь их чистоты. А вот эффективность антибактериальных средств в снижении рисков инфекций не доказана.

Не ленитесь помыть руки, если есть такая возможность, ведь антисептические спреи не устраняют грязь. Это удачный коммерческий ход, который заставляет людей покупать различные средства, которые якобы способны убить бактерии и полноценно заменить воду и мыло.

Для уборки, например, в общественных местах, можно использовать салфетки, содержащие более 5% поверхностно-активных веществ, а также 10% уксус, или 1% хлорный отбеливатель – они имеют доказанный противовирусный эффект.

При выборе моющих средств для своего дома – читайте их состав и старайтесь выбирать средства без "антибактериального эффекта", "наночастиц серебра" "активного хлора", и тому подобное. То же самое касается и средств для личной гигиены.

Для уборки старайтесь больше использовать просто воду. Вода также способна эффективно очищать поверхности.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему нужно стирать спортивную форму после каждой тренировки. А Ульяна Супрун объяснила, как правильно чихать.

Смотрите видео, как уберечься от бактерий:

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