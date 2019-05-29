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Можно ли пить воду из-под крана: ответ экспертов

Вода из труб часто содержит вредные примеси

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:26

Вода составляет около 60% от общей массы тела. Если жидкости не хватает, все процессы в организме замедляются, а движения и мысли становятся вялыми. Поэтому употребление достаточного количества воды помогает преодолеть хроническую усталость, стресс, улучшает работу мозга и всего организма.

Пить воду рекомендуется за 30-15 минут до еды и примерно через час – полтора  после нее. Но утолять жажду водой из-под крана не стоит. Около 80% украинских городов получают ее из рек. И ни одну из них нельзя назвать кристально чистой. Например, крупнейшая река страны – Днепр имеет статус "умеренно загрязненной".

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На Киевском, Каневском, Кременчугском и Каменском водохранилищах содержание марганца превышает допустимые нормы в 20 раз, а меди – в 10-ть.

Непригодной для употребления воду из-под крана делают и изношенность украинских водопроводных труб. За последние 25 лет большинство из них не меняли.

Напомним, ранее мы рассказывали, какой водой лучше умываться – холодной или теплой. "Сегодня" также сообщали о вреде сладких газированных напитков.

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Источник: Сегодня
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