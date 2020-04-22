Можно ли заболеть коронавирусом повторно: ответ врачей

Формируется ли иммунитет у переболевших на COVID-19

В Ровенской области на днях зафиксировали четыре случая повторного заражения коронавирусом. Первый тест не выявил болезни у пациентов, а уже второй снова показал положительный результат. Журналисты программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" узнали у врачей, формируется ли иммунитет после болезни и можно ли выздороветь, а потом снова заразиться коронавирусом.

На самом деле повторные случаи заражения – не уникальны. Во всем мире медики фиксируют положительный результат на COVID-19 у людей, которые до этого уже переболели. Испанские исследователи назвали это "отскоком вируса". Они предполагают, что иммунитет после болезни все же формируется, однако он слаб и не может побороть вирус окончательно. А вот во Всемирной организации здравоохранения все объясняют мутацией самого вируса. И поэтому даже наличие антител, которые видны на тест-системах – не показатель устойчивого иммунитета к болезни.

Коронавирусом можно заболеть повторно Фото: Depositphotos

"Это уже будет не тот COVID-19, которым человек переболел. Это будет его определенная трансформированная форма, которая мутировала в его организме или в организме другого человека", – отмечает врач-инфекционист Евгения Менжулина в программе "Ранок з Україною".

К примеру, для формирования иммунитета против кори достаточно одной вакцинации на всю жизнь. Совсем по-другому ведет себя коронавирус. Он, подобно гриппу, имеет много вариаций. Поэтому заболеть снова – вполне реальная перспектива.

Как борются с коронавирусом в мире. Смотрите в нашем сюжете:

"Антитела – это, знаете, как ключик и замочная скважина. То есть даже если на этом ключике будут немножко другие зубчики, он уже в этот замочек не войдет", – объясняет врач-инфекционист.

Ученые настойчиво исследуют коронавирус, его типы и мутации. И последние результаты дают надежду.

"На моделях животных с привлечением макак-резус было установлено, что иммунитет формируется, иммунитет хороший и повторное заражение не происходит", – поделился иммунолог Федор Лапий в эфире телеканала "Украина".

А тем временем ученые из Оксфордского университета обещают изготовить минимум миллион доз вакцин против коронавируса уже к сентябрю. Медики уверены – победа над болезнью не за горами, а пока все, что зависит от нас – это оставаться дома. Это может защитить нас и спасти тысячи других жизней.

Напомним, ранее мы писали о французском ученом, лауреате Нобелевской премии, который заявляет, что коронавирус был создан искусственно.

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