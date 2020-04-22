Можно ли заразиться коронавирусом через дверную ручку: вывод немецких ученых

В какой ситуации вероятность подхватить вирус самая высокая

Второй месяц украинцы часто и тщательно моют руки, дезинфицируют дверные ручки и смартфоны, выходят в магазин только в масках. Но все равно, кто-то, где-то подхватывает вирус. К сожалению, в Украине уже много людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, которые не были за границей и не контактировали с приезжими. Как же можно подхватить вирус?

Немецкие ученые из Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна провели исследование, которое поможет выяснить вероятную ситуацию, при которой можно заразиться коронавирусом, пишет RTL Today.

Через дверную ручку можно заразиться только при определенных условиях Фото: freepik.com

"Серьезные вспышки заболевания были зафиксированы при длительном и тесном контакте больших групп людей на массовых мероприятиях. Это говорит о том, что самый вероятный путь передачи все же вдыхание капель во время непосредственного близкого общения с зараженными", – говорит Хендрик Стрик, профессор вирусологии.

По словам ученых, большого риска заражения на COVID-19 при посещении, к примеру, магазинов, – нет. Они брали образцы с дверных ручек, телефонов или туалетов, но так и не смогли культивировать вирус в лаборатории.

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"Чтобы на самом деле заразиться коронавирусом, необходимо, чтобы кто-то больной покашлял в руку, а потом быстро дотронулся до дверной ручки. После чего сразу же к ней дотронулся другой человек и коснулся руками лица", – пояснил профессор.

Напомним, ранее мы писали об американском ученом, который уверен, что вакцина от полиомиелита поможет в борьбе с коронавирусом.

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