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Можно ли заразиться коронавирусом через дверную ручку: вывод немецких ученых

В какой ситуации вероятность подхватить вирус самая высокая

Анна Педан
Сегодня, 12:56

Второй месяц украинцы часто и тщательно моют руки, дезинфицируют дверные ручки и смартфоны, выходят в магазин только в масках. Но все равно, кто-то, где-то подхватывает вирус. К сожалению, в Украине уже много людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, которые не были за границей и не контактировали с приезжими. Как же можно подхватить вирус?

Немецкие ученые из Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна провели исследование, которое поможет выяснить вероятную ситуацию, при которой можно заразиться коронавирусом, пишет RTL Today.

Через дверную ручку можно заразиться только при определенных условиях
Через дверную ручку можно заразиться только при определенных условиях
Фото: freepik.com

"Серьезные вспышки заболевания были зафиксированы при длительном и тесном контакте больших групп людей на массовых мероприятиях. Это говорит о том, что самый вероятный путь передачи все же вдыхание капель во время непосредственного близкого общения с зараженными", – говорит Хендрик Стрик, профессор вирусологии.

По словам ученых, большого риска заражения на COVID-19 при посещении, к примеру, магазинов, – нет. Они брали образцы с дверных ручек, телефонов или туалетов, но так и не смогли культивировать вирус в лаборатории.

Как борются с коронавирусом в мире. Смотрите в нашем сюжете:

"Чтобы на самом деле заразиться коронавирусом, необходимо, чтобы кто-то больной покашлял в руку, а потом быстро дотронулся до дверной ручки. После чего сразу же к ней дотронулся другой человек и коснулся руками лица", – пояснил профессор.

Напомним, ранее мы писали об американском ученом, который уверен, что вакцина от полиомиелита поможет в борьбе с коронавирусом.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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