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Можно ли заразиться коронавирусом через фрукты и овощи: ответ доктора Евгения Комаровского

Сегодня, 11:45

Необходимо соблюдать элементарные гигиенические правила

Карантин в Украине продлили до 22 июня. Несмотря на все послабления карантина, медики все также призывают украинцев придерживаться мер предосторожности: тщательно мыть руки, использовать антисептики, придерживаться масочного режима тем, чья профессия находятся в группе риска – это правоохранители, медперсонал, работники торговли, коммунальных предприятий, а также обязательной останется социальная дистанция.

Тем временем прилавки магазинов и рынков наполнились сезонной зеленью, фруктами, ягодами и овощами. Возник актуальный вопрос, нужно ли в связи с эпидемией чем-то обрабатывать такие покупки и можно ли заразиться коронавирусом через фрукты и овощи.

Можно ли заразиться коронавирусом через ягоды и фрукты
Можно ли заразиться коронавирусом через ягоды и фрукты
Фото: AFP

Ответ на этот вопрос написал в посте врач-педиатр Евгений Комаровский: "Если человек кашлянул в супермаркете в руку, потом взял в эту руку яблоко, посмотрел на него и положил его обратно, а потом вы взяли это яблоко, не помыли его и съели — вы можете заразиться коронавирусом".

Поэтому, по словам Комаровского, чтобы не заразиться коронавирусом, необходимо соблюдать элементарные гигиенические правила: тщательно мыть ягоды, овощи и фрукты чистой проточной водой. Если все равно волнуетесь, можете обдать их кипятком.

Что говорят о коронавирусе астрологи – смотрите видео:

Тем временем мы выяснили, что такое адаптивный карантин и какие прогнозы дают эпидемиологи на год.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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здоровье фрукты овощи Евгений Комаровский коронавирус
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