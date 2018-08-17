Лучше не покупать: Ульяна Супрун назвала неожиданный вред школьной формы

Глава Минздрава посоветовала украинцам быть осторожными

Школьную форму лучше не носить. Фото: depositphotos

Глава украинского Минздрава Ульяна Супрун, которая ранее сделала серьезное заявление об сигаретах в Украине, на своей странице в Facebook рассказала, как школьная форма влияет на здоровье и обучение детей.

Сторонники школьной формы считают, что это обязательный атрибут в учебном процессе. Он влияет на продуктивность обучения, поскольку дети имеют возможность концентрировать внимание на информации и не думать о внешнем виде. Из-за этого они становятся более внимательными и старательными.

Еще один аргумент "за" – лучшее поведение и дисциплина. Благодаря школьной форме улучшается посещаемость уроков, дети становятся более мотивированными и серьезными.

"Впрочем, не всегда одинаковая одежда имеет положительный эффект на процесс обучения ребенка. Исследования не выявили значимой разницы в том, носят ученики форму или нет. То есть форма никоим образом не влияет на показатели успеваемости и посещаемости учащихся", – пишет Ульяна Супрун.

Кроме этого, чиновник заявила, что не лучшим образом одинаковая одежда влияет и на креативность детей, их свободу самовыражения. К тому же, покупка школьной формы чаще всего является значительным финансовым бременем для семьи, ведь качественная школьная форма отнюдь не дешевая.

"Носить или не носить форму – решает руководство школы вместе с родителями, – пишет и.о. министра здравоохранения. – В Украине введение формы регламентируется уставом и правилами внутреннего распорядка школы. Родители также могут участвовать в решении этого вопроса".

Форму в школу можно не покупать Скриншот: facebook.com/ulanasuprun

Напомним, Супрун развенчала популярный миф: что можно пить в жару. Кроме этого, мы писали, что украинцам массово ставят несуществующий диагноз – Супрун.

Смотрите на видео – ученые заявили о неожиданной причине импотенции и рака: