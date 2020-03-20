На каких поверхностях коронавирус живет дольше всего

Почему так важно мыть руки и дезинфицировать смартфоны

Ученые из Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США опубликовали результаты исследований по поводу того, как долго и на каких поверхностях живет коронавирус. Они взяли вирус у зараженного человека и исследовали его на пластике, меди, картоне, стали и в аэрозоле. Последнее имитировало выброс вируса при чихании или кашле зараженного человека.

Коронавирус может жить на пластике до 3-х дней Фото: Depositphotos

Исследования подтвердили, что в аэрозоле, вне организма коронавирус может жить до 3-х часов. С каждой минутой его концентрация значительно снижалась. Обеспокоило ученых и то, что в виде аэрозоля вирус может перемещаться по воздуху. Но на какое расстояние – неизвестно. Радует, что, коронавирус достаточно "тяжелый" и далеко улететь он не может. Поэтому так важно держать дистанцию в 1,5 метра от других людей на улице, в магазине, в аптеке.

Что касается поверхностей, то меньше всего вирус живет на меди – всего 4 часа. На картоне он остается жизнеспособным целые сутки, на нержавеющей стали до 50 часов. А вот на пластмассовых предметах коронавирус может жить до 3-х дней!

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Вспомните, сколько пластмассовых предметов мы трогаем ежедневно: перила, кнопки лифта, выключатели, смартфоны и т.д. Поэтому так важно в период пандемии коронавируса не только постоянно и тщательно мыть руки, но и дезинфицировать мобильные телефоны, ключи, планшеты и т д.

Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

Напомним, ранее мы подробно писали о том, как правильно дезинфицировать смартфоны.

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