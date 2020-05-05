На украинцев надвигаются мощные магнитные бури: как улучшить самочувствие

В каких числах мая может пошатнуться здоровье украинцев

Грозы и снег. Эксперты говорят: май 2020 года – неблагоприятный месяц для метеозависимых людей. В этот период будут самые сильные магнитные бури в году. В "Ранку з Україною" на телеканале "Украина" эксперты рассказали, в каких числах мая может пошатнуться здоровье украинцев и как уберечься от этого магнитного несчастья.

Магнитные бури – это реакция магнитной сферы планеты Земля на большие потоки солнечного ветра.

Прогноз магнитных бурь на май 2020 года Фото: Depositphotos

"Солнечный ветер, в отличие от солнечного света, летит к нам довольно долго. Он влияет на магнитную оболочку земли, и возникает возмущение магнитной оболочки", – объясняет астрофизик Алексей Стеклов в программе "Ранок з Україною".

Человеческий организм полностью пронизан биологическими токами, которые реагируют на все магнитные изменения сферы планеты Земля. 4 мая был первый день, когда люди могли почувствовать на себе эти потоки солнечного ветра. Далее магнитные бури будут 5, 6, 23 и 29 мая.

Как пережить воздействие магнитных бурь – смотрите видео:

"Боли в сердце, повышение или понижение артериального давления. Изменение настроения, появление головной боли, а также ощущение пульсации в висках. Это состояние, когда пациент сам не может объяснить, что с ним происходит", – комментирует врач Виктор Сидоренко в эфире канала "Украина".

По словам врачей – метеозависимость можно и приобрести. К этому приводит малоподвижность, редкие прогулки на свежем воздухе, пребывание в замкнутом пространстве – именно стиль жизни карантина. Но это не значит, что всем сразу надо бежать на улицу.

Метеозависимым людям надо просто соблюдать некоторые правила:

обязательно проветривайте помещение не менее трех раз в день;

исключите из рациона кофе, заменив его травяными чаями;

в эти дни полезно принимать контрастный душ – это поможет наладить давление и устранить головную боль.

А если не помогло, то вместо таблеток съешьте что-нибудь сладенькое – и настроение улучшится, и метеозависимость будет менее ощутимой.

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