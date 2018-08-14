На Украину движется длительный метеоудар: чего ждать

Многие люди в эти дни ощущают расстройства нервной системы

Магнитная буря. Фото: pixabay

Во второй половине августа Землю вновь накроют магнитные бури. Начало пикового периода приходится на эту неделю. Магнитные бури начнутся, как утверждают эксперты, 17 августа и продлятся до 21 августа. Так, по последним данным, возмущение магнитосферы достигнет 4 баллов.

Многие люди в эти дни ощущают дискомфорт и расстройства нервной системы. Такие явления также сопровождаются головными болями, мигренями, учащенным сердцебиением, бессонницей, плохим самочувствием, пониженным жизненным тонусом, перепадами давления.

Врачи советуют больше ходить пешком, избегать конфликтных ситуаций, иметь под рукой необходимые лекарства и воздержаться от дальних поездок.

Магнитные бури в августе 2018

17-21 августа – ожидаются наиболее серьезные метеоудары: возможны проблемы со здоровьем, сбои в работе трансляций и мобильной связи;

20 августа – пик магнитных бурь, они достигнут уровня G1;

29 августа – средняя по мощности буря.

Напомним, не так давно Землю накрыла сильнейшая магнитная буря. Кроме этого, медики рассказали, какие группы людей больше всего страдают от магнитных бурь.

О том, насколько мощный магнитный шторм надвигается на Украину, смотрите на видео ниже: