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На "Зважені та щасливі" вернулись самые тяжелые участники

Смотрите, как изменился состав участников на 11-й неделе

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 22:24
На "Зважені та щасливі" вернулись бывшие участники
На "Зважені та щасливі" вернулись бывшие участники
Фото: пресс-служба СТБ

В этот четверг, 7 ноября, состоялся одиннадцатый выпуск проекта "Зважені та щасливі" 9-й сезон. Сегодня шоу покинул еще один участник, а главным сюрпризом стало возвращение бывших "зважених".

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Аутсайдером 11-го выпуска "Зважені та щасливі" стал Руслан Садовой. Вместе с ним за желтой линией оказался "розовый" Николай Крицкий, но участники проголосовали против партнера Алены Гребенюк.

Неожиданно на шоу вернулись участники, которые ранее показали плохие результаты и которые не получили от конкурентов второй шанс. Сегодня на "Зважені та щасливі" снова появились Саша Гончаров, Лала Алиева, Наташа Кириленко и Коля Крицкий.

Напомним, что Лала и Коля – самые тяжелые участники этого сезона. На момент первого выпуска их вес составлял 178 кг и 223 кг соответственно. А вот Александр до ухода из проекта показывал рекордные результаты на взвешивании и скинул больше всех килограммов.

Смотрите, как выглядит полный список участников "Зважені та щасливі" в 11-м выпуске:

1. Евгений Москаленко
2. Тамара Мумладзе
3. Алена Гребенюк
4. Анна Богачова
5. Николай Ворошнов
6. Людмила Чаднова
7. Александр Гончаров
8. Наталья Кириленко
9. Лала Алиева
10. Николай Крицкий
11. Павел Назаренко

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Напомним, что после того, как Руслан Садовой отправился домой, на шоу остались всего две пары – "коричневые" и "красные". Остальные – одиночки.

Ранее мы рассказывали о том, как прошел десятый выпуск "Зважених та щасливих".

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похудение телешоу Зважені та щасливі
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