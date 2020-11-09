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Началась регистрация для участников всеукраинской школьной программы "Healthy Schools: для здоровых и радостных школьников"

Сегодня, 16:58

В этом году программа включает три челленджа: "Физическая культура", "Ментальное здоровье", "Здоровое питание"

С 16 ноября 2020 по 30 апреля 2021 школы со всей Украины смогут посоревноваться между собой и продемонстрировать уровень физической культуры и здорового образа жизни в рамках проекта "Healthy Schools: для здоровых и радостных школьников". Все желающие могут зарегистрироваться для участия в проектах до 15 ноября включительно по ссылке на сайте программы.

Цель проекта – популяризация здорового образа жизни и воспитания полезных привычек среди учащихся разных школ. Концепция включает здоровый дизайн помещений, где питаются дети, а также формирование дневного рациона и обустройство здорового пространства в школах.

Задача программы – привлечь как можно больше людей, которые заинтересованы в движении за здоровый образ жизни, и популяризировать программу среди волонтеров, звезд, учителей и школьников на национальном уровне.

Для того чтобы принять участие, необходимо ознакомиться с условиями на официальном сайте программы, заполнить заявку, разработать план "здоровых" активностей и отчитываться о достижениях каждую неделю. В этом году программа включает три челленджа:

  • "Физическая культура" (16 ноября 2020 – 16 декабря 2020);
  • "Ментальное здоровье" (2 февраля 2021 – 2 марта 2021);
  • "Здоровое питание" (1 апреля 2021 – 30 апреля 2021).

После каждого челленджа на основании предоставленных отчетотв школами будут выбраны победители. Таким образом, на протяжении всего периода соревнований будут определены 15 победителей, которые получат гранты на закупку оборудования для STEM-лабораторий (STEM: S-science, T-technology, E-engineering, M-mathematics). В зависимости от завоеванного призового места, школа может получить 35 000, 20 000, 15 000, или 10 000 гривен.

"Healthy Schools: ради здоровых и радостных школьников" – уникальная трехлетняя социальная программа, которая реализуется центром "Развитие КСО" и Mondelēz International Foundation с 2018 года. За два предыдущих года в ней приняли участие более 800 школ со всех уголков Украины. Ежегодно победители получали средства на закупку STEM-оборудования для школ и другие полезные поощрительные призы, среди участников есть как учебные заведения из крупных городов, так и из городков и небольших сел. Несмотря на то, что в условиях пандемии предыдущая программа была перемещена из оффлайна в онлайн, участникам удалось полностью выполнить все задания и успешно реализовать все запланированные активности. Детям пришлось подстроиться под актуальные условия современного мира, это побудило в них интерес к поиску креативных решений, желание развиваться и работать совместно.

Руководитель центра "Развитие КСО" Марина Сапрыкина отметила: "Программу "Healthy Schools: для здоровых и радостных школьников" за несколько лет уже успели полюбить и дети, и учителя, а также родители, которые активно вовлечены в процесс. Проект поражает масштабностью и становится неотъемлемой частью жизни каждого его участника. Он вдохновляет и мотивирует к личностным изменениям, улучшает качество жизни, развивает, помогает находить единомышленников – все это закаляет и помогает строить "здоровый" фундамент взрослой жизни".

Организаторы программы убеждены, только совместными усилиями можно привлечь к здоровому образу жизни еще больше школьников и превратить проект Healthy Schools на масштабное национальное движение.

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дети программа учебные заведения Mondelēz International КСО Healthy Schools
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