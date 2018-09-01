Надвигается эпидемия: Украину ожидает удар смертоносной инфекции

Украинцы смогут за свой счет купить вакцину в аптеке

В Украине ожидается эпидемия гриппа. Фото: Depositphotos

Пресс-служба Министерства здравоохранения Украины сообщила об эпидемии гриппа в Украине, начало которой прогнозируют на октябрь этого года. В 2017-м, по утверждению экспертов, в стране было зафиксировано семь летальных случаев от гриппа. Ни один из пациентов не был привит от гриппа.

"Согласно опубликованному прогнозу Всемирной организации здравоохранения, вирусами, которые вероятно будут циркулировать в Украине в новом эпидсезоне, являются: вирус, подобный A/Michigan/45/2015 (H1N1) pdm09; вирус, подобный A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 (H3N2); вирус, подобный B/Colorado/06/2017", – сообщает пресс-служба Минздрава.

В Минздраве заверили, что Украина уже подготовились к новому сезону и перерегистрировали вакцины.

"Для эпидсезона 2018-2019 года в Украине ожидается наличие трех вакцин от гриппа. Одна из них уже зарегистрирована в Украине, вторая вакцина завершила процесс специализированной экспертизы регистрации, материалы по третьей вакцины находятся на рассмотрении в Государственном экспертном центре", – сказано в сообщении.

Украинцы смогут за свой счет купить вакцину в аптеке и сделать прививки в больницах. К продаже препараты будут доступны в течение сентября.

"Минздрав Украины со своей стороны провел необходимые действия, чтобы вакцины вовремя появились в аптеках и каждый гражданин мог без лишних хлопот обеспечить себе надежную защиту. Это позволит предупредить тяжелые осложнения от гриппа и снизить заболеваемость", – сказала заместитель министра здравоохранения по европейской интеграции Ольга Стефанишина.

В ведомстве напомнили, что в Украине ежегодно регистрируется около 6 млн инфекционных заболеваний, 98% из которых составляют грипп и ОРВИ. При этом вакцинация все еще остается низкой.

Ранее мы писали о том, что эпидемия гриппа и острых респираторных заболеваний наблюдалась и прошлой осенью, однако тогда эпидемиологический порог превышен не был.

Стоит напомнить о советах специалистов на время эпидемии гриппа и ОРВИ: медики дали рекомендации, которые позволят сэкономить на лекарствах.