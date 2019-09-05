"Наматывание соплей на кулак": участники "Зважені і щасливі" не могут найти общий язык

Рима Пенджиева и Евгений Москаленко поскандалили во втором выпуске шоу

Рима Пенджиева и Евгений Москаленко Фото: пресс-служба СТБ

В четверг, 5 сентября, на телеканале СТБ вышел второй выпуск 9 сезона шоу "Зважені та щасливі", которое покинул Михаил Воробьев. Другие участники проекта Рима Пенджиева и Евгений Москаленко поскандалили прямо во время итогового взвешивания.

Не всем парам "Зважені та щасливі" удается найти общий язык и поддержку друг у друга. Как отметил тренер Иракли Макацария, в его команде девушки привыкли быть сильными и подгонять мужчин на тренировках и в конкурсах.

С такой тенденцией не хочет мириться 35-летняя Рима Пенджиева. От своего напарника Евгения Москаленко instagram-звезда не может дождаться подбадривающих слов и понимания.

"Единственный раз, когда он меня похвалил – после того, как мы выиграли конкурс. Только потому и только тогда я услышала от него хорошие слова", – сказала Рима во время взвешивания. "Все остальное время я чувствую на себе негатив. И я вроде бы не располагала его (Евгения – прим. ред) на то, чтобы со мной так общаться", – добавила Пенджиева.

Рима Пенджиева Фото: пресс-служба

"Я считаю, это набор фраз, наматывание соплей на кулак. Мы сюда пришли худеть, а не строить глазки и рассказывать о том, что "я женщина, я хочу платье", – твердо заявил Москаленко.

На проекте "Зважені та щасливі" фиолетовые Рима Пенджиева и Евгений Москаленко считаются самой конфликтной парой этого сезона. Возможно их звездному тренеру Марине Боржемской удастся помирить участников. Об этом мы узнаем в следующих выпусках "Зважені та щасливі" каждый четверг в 19:00 на телеканале СТБ.

О том, кто покинул проект "Зважені та щасливі" 9-й сезон в первом выпуске, читайте здесь.

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