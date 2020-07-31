Нарушение менструального цикла – причина бить тревогу
Чтобы в будущем не страдать от проблем с циклом, нужно уже сегодня заняться их профилактикой
Менструальный цикл – обязательный естественный процесс, который происходит в организме девушек по мере их развития. Если этот процесс проходит с нарушениями, могут быть серьезные последствия.
Менструальный цикл – система биологической обратной связи, маркер женского здоровья, который нарушениями и сбоями сигнализирует о скрытых проблемах со здоровьем. Его начало (примерно в 11-14 лет) свидетельствует о половом созревании женщины, готовности зачать ребенка. Средняя продолжительность менструального цикла составляет 28–29 дней, но цифра может индивидуально немного меняться в одну или другую сторону. Небольшое отклонение – это норма.
Некоторые из наиболее распространенных менструальных нарушений включают в себя:
- Предменструальный синдром (ПМС) – включает боль в молочной железе, головные боли, усталость и раздражительность.
- Дисменорея – это болезненные месячные. Некоторые гормоны заставляют матку сжиматься сильнее, чем необходимо, чтобы сместить ее слизистую оболочку.
- Сильное менструальное кровотечение (ранее известное как меноррагия) – при отсутствии лечения может вызвать анемию.
- Аменорея – это отсутствие менструальных выделений. Явление считается ненормальным, за исключением периода до полового созревания, беременности, кормления грудью и постменопаузы.
Любые нарушения менструального цикла могут сигнализировать о серьезных проблемах с женским здоровьем и требуют консультации врача.
Нарушения менструального цикла могут иметь различные симптомы и причины, включая и такие, как:
- Первичная недостаточность яичников, дисфункция щитовидной железы, проблема с надпочечниками.
- Расстройства пищевого поведения (нервная анорексия или булимия).
- Чрезмерные физические нагрузки.
- Повышенный уровень гормона пролактина, который вырабатывается гипофизом. Этот гормон начинает интенсивнее секретироваться при стрессе. Чем чаще и сильнее женщина нервничает, тем больше пролактина выделяется, и проблемнее проходят месячные. Болезнь, при которой уровень пролактина аномально высокий, называется гиперпролактинемия.
- Синдром Кушинга (повышенный уровень гормона кортизола, который выделяется организмом в качестве реакции на стресс).
- Гормональная контрацепция (противозачаточные таблетки, инъекции или имплантаты), гормоносодержащие внутриматочные спирали.
- Осложнения беременности (выкидыш) и др.
Чтобы устранить проблему, необходимо обратиться к врачу установить первопричы и комплексно подойти к лечению.
Чтобы в будущем не страдать от проблем с циклом, нужно уже сегодня заняться их профилактикой. Для поддержки женского здоровья также рекомендуется:
- Питаться сбалансированно. В рационе должно быть умеренное количество углеводов, жиров, достаточное количество белков, витаминов. Не голодайте и не переедайте.
- Ложиться вовремя спать. Многие важные для здоровья гормоны интенсивнее всего секретируются во время сна. Это период отдыха, когда организм восстанавливается. Недостаточное количество сна или, наоборот, чрезмерное – стресс для организма, который сбивает цикл.
- Заниматься спортом. Общие рекомендации по упражнениям для женщин составляют от 30 до 60 минут любого вида деятельности в день, в зависимости от физической подготовки, возраста, веса, общего состояния организма индивидуально.
- Дополнять рацион питания витаминами, минералами, цинком, магнием, пробиотиками. Все эти полезные вещества мы не всегда получаем из пищи в достаточном количестве.
- Правильно реагировать на стрессы. Стрессы являются триггером повышения уровня гормона пролактина. Его переизбыток – одна из причин нарушения менструального цикла. Избавиться от стрессов полностью не получится, но можно воспитать в себе стрессоустойчивость. Например, медитировать, заниматься спортом, делиться переживаниями с самыми близкими или наоборот – излить свои эмоции на листе бумаги, не посвящая окружающих в свои мысли, найти хобби по душе или занятие, которое придает эмоционально-духовный прилив сил и энергии. В любом случае, важен индивидуальный комплексный подход.
Нормализовать менструальный цикл можно разными способами, например:
- С помощью гормональной терапии. Врач, оценив общее состояние пациента, может прописать препараты для устранения симптомов и лечения проблемы. В отдельных случаях возможно требуется даже хирургическое вмешательство. Однако риск наступления большинства причин сбоя цикла можно постараться скорректировать путем поддержания общего состояния организма, питания, сна и регулярного наблюдения у врача.
- Растительные препараты. Эти средства наиболее щадящие для женского организма, но в то же время также имеют позитивный эффект. Такой лекарственный препарат, как, например, немецкий Циклодинон® содержат экстракт прутняка обыкновенного, который помогает нормализовать уровень пролактина. Циклодинон® выпускают в двух формах: капли (регистрационное свидетельство № UA/0267/01/01) и таблетки (регистрационное свидетельство № UA/0267/02/01). Растительные препараты также помогают укрепить здоровье и нормализовать цикл и минимализируют при этом побочные действия на организм при их употреблении.
Важно вовремя обратиться к врачу, чтобы в дальнейшем проблемы не усугубились.
Нарушение менструального цикла – это проблема, которую нельзя оставлять без внимания. Последствия могут быть самыми неприятными, не исключая и внематочную беременность, бесплодие, формирование доброкачественных и даже раковых образований и прочих опасных заболеваний.
Чтобы избавиться от проблемы, нужно справиться с первопричиной – стрессом, неправильным питанием, малоподвижным образом жизни и т.д.
Заботьтесь о своем женском здоровье, ведь вы у себя одна!
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