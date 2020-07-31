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Нарушение менструального цикла – причина бить тревогу

Чтобы в будущем не страдать от проблем с циклом, нужно уже сегодня заняться их профилактикой

Менструальный цикл – обязательный естественный процесс, который происходит в организме девушек по мере их развития. Если этот процесс проходит с нарушениями, могут быть серьезные последствия.

Что такое менструальный цикл?

Менструальный цикл – система биологической обратной связи, маркер женского здоровья, который нарушениями и сбоями сигнализирует о скрытых проблемах со здоровьем. Его начало (примерно в 11-14 лет) свидетельствует о половом созревании женщины, готовности зачать ребенка. Средняя продолжительность менструального цикла составляет 28–29 дней, но цифра может индивидуально немного меняться в одну или другую сторону. Небольшое отклонение – это норма.

Общие менструальные проблемы у некоторых женщин

Некоторые из наиболее распространенных менструальных нарушений включают в себя:

Предменструальный синдром (ПМС) – включает боль в молочной железе, головные боли, усталость и раздражительность. Дисменорея – это болезненные месячные. Некоторые гормоны заставляют матку сжиматься сильнее, чем необходимо, чтобы сместить ее слизистую оболочку. Сильное менструальное кровотечение (ранее известное как меноррагия) – при отсутствии лечения может вызвать анемию. Аменорея – это отсутствие менструальных выделений. Явление считается ненормальным, за исключением периода до полового созревания, беременности, кормления грудью и постменопаузы.

Любые нарушения менструального цикла могут сигнализировать о серьезных проблемах с женским здоровьем и требуют консультации врача.

Причины сбоя менструального цикла

Нарушения менструального цикла могут иметь различные симптомы и причины, включая и такие, как:

Первичная недостаточность яичников, дисфункция щитовидной железы, проблема с надпочечниками.

Расстройства пищевого поведения (нервная анорексия или булимия).

Чрезмерные физические нагрузки.

Повышенный уровень гормона пролактина, который вырабатывается гипофизом. Этот гормон начинает интенсивнее секретироваться при стрессе. Чем чаще и сильнее женщина нервничает, тем больше пролактина выделяется, и проблемнее проходят месячные. Болезнь, при которой уровень пролактина аномально высокий, называется гиперпролактинемия.

Синдром Кушинга (повышенный уровень гормона кортизола, который выделяется организмом в качестве реакции на стресс).

Гормональная контрацепция (противозачаточные таблетки, инъекции или имплантаты), гормоносодержащие внутриматочные спирали.

Осложнения беременности (выкидыш) и др.

Чтобы устранить проблему, необходимо обратиться к врачу установить первопричы и комплексно подойти к лечению.

Как поддержать женское здоровье?

Чтобы в будущем не страдать от проблем с циклом, нужно уже сегодня заняться их профилактикой. Для поддержки женского здоровья также рекомендуется:

Питаться сбалансированно. В рационе должно быть умеренное количество углеводов, жиров, достаточное количество белков, витаминов. Не голодайте и не переедайте. Ложиться вовремя спать. Многие важные для здоровья гормоны интенсивнее всего секретируются во время сна. Это период отдыха, когда организм восстанавливается. Недостаточное количество сна или, наоборот, чрезмерное – стресс для организма, который сбивает цикл. Заниматься спортом. Общие рекомендации по упражнениям для женщин составляют от 30 до 60 минут любого вида деятельности в день, в зависимости от физической подготовки, возраста, веса, общего состояния организма индивидуально. Дополнять рацион питания витаминами, минералами, цинком, магнием, пробиотиками. Все эти полезные вещества мы не всегда получаем из пищи в достаточном количестве. Правильно реагировать на стрессы. Стрессы являются триггером повышения уровня гормона пролактина. Его переизбыток – одна из причин нарушения менструального цикла. Избавиться от стрессов полностью не получится, но можно воспитать в себе стрессоустойчивость. Например, медитировать, заниматься спортом, делиться переживаниями с самыми близкими или наоборот – излить свои эмоции на листе бумаги, не посвящая окружающих в свои мысли, найти хобби по душе или занятие, которое придает эмоционально-духовный прилив сил и энергии. В любом случае, важен индивидуальный комплексный подход.

Как нормализовать менструальный цикл?

Нормализовать менструальный цикл можно разными способами, например:

С помощью гормональной терапии. Врач, оценив общее состояние пациента, может прописать препараты для устранения симптомов и лечения проблемы. В отдельных случаях возможно требуется даже хирургическое вмешательство. Однако риск наступления большинства причин сбоя цикла можно постараться скорректировать путем поддержания общего состояния организма, питания, сна и регулярного наблюдения у врача. Растительные препараты. Эти средства наиболее щадящие для женского организма, но в то же время также имеют позитивный эффект. Такой лекарственный препарат, как, например, немецкий Циклодинон® содержат экстракт прутняка обыкновенного, который помогает нормализовать уровень пролактина. Циклодинон® выпускают в двух формах: капли (регистрационное свидетельство № UA/0267/01/01) и таблетки (регистрационное свидетельство № UA/0267/02/01). Растительные препараты также помогают укрепить здоровье и нормализовать цикл и минимализируют при этом побочные действия на организм при их употреблении.

Важно вовремя обратиться к врачу, чтобы в дальнейшем проблемы не усугубились.

Подводим итоги

Нарушение менструального цикла – это проблема, которую нельзя оставлять без внимания. Последствия могут быть самыми неприятными, не исключая и внематочную беременность, бесплодие, формирование доброкачественных и даже раковых образований и прочих опасных заболеваний.

Чтобы избавиться от проблемы, нужно справиться с первопричиной – стрессом, неправильным питанием, малоподвижным образом жизни и т.д.

Заботьтесь о своем женском здоровье, ведь вы у себя одна!

Самолечение может быть вредным для вашего здоровья

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