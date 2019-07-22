Нашествие насекомых: вред и польза средств от комаров

В США и Южной Кореи продажа средств от комаров запрещена

Вред спреев от комаров Фото: Pixabay





Украинцы массово скупают средства от надоедливых насекомых во время комариного нашествия. Разбирают абсолютно все — от спреев і до специальных спиралей. Однако, такая защита популярна только в Украине. За границей она запрещен. Как не навредить себе, отпугивая комаров, – узнайте из наших полезных советов.

Большинство украинцев, отправляясь на природу, берут с собой спирали от комаров. Работают они довольно просто, их нужно поджечь и дым будет отгонять насекомых. Это — самое популярное средство против двукрылых насекомых.

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Однако медики говорят, что вдыхать этот дым — опасно, ведь при этом выделяется большое количество тяжелых металлов и других опасных химических соединений.

В США и Южной Кореи продажа таких средств запрещена. Ведь их использование может привести к тяжелым последствиям, – раку кожи, слизистых оболочек, гортани, трахеи и легких.

Безопасны ли средства от комаров Фото: pexels.com

Заменить спирали можно более безопасными спреями или мазями, которые защищают от комаров. Главное — обращайте внимание на упаковку, объясняют фармацевты.

Есть средства, которые можно наносить на тело, есть средства, которые можно наносить на тело и на одежду и есть средства, которые можно наносить только на одежду. Этот момент нужно учитывать. Еще одна важная особенность средств защиты от комаров — каждое из них имеет соответствующий срок действия.

Напомним, что ранее мы писали о том, что яростные насекомые массово атакуют украинцев.

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