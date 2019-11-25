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Насморк: когда нужно бежать к врачу

Какие главные симптомы должны вас насторожить при появлении насморка

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:00
Фото: Сегодня

Всем без исключения известно то чувство досады и дискомфорта, которое появляется, как только нос превращается в гейзер, извергающий... Чего только не извергающий! Что же такое насморк?

Как с ним бороться? И самое главное, как не пропустить развитие гайморита или фронтита?

Признаки гайморита

Острый ринит, или воспаление слизистой оболочки носовой полости, а попросту насморк, начинается с ощущения сухости, зуда в носу, затруднением носового дыхания из-за отечности слизистой. Острый насморк может быть самостоятельным заболеванием, как результат переохлаждения, контакта с химическими раздражителями, или симптомом гриппа и других вирусных инфекций.

Заметьте, что острый насморк всегда двусторонний, в отличие от значительно более серьезных заболеваний, к примеру, гайморита, требующего своевременной консультации врача. Важно: если заложены обе ноздри – ничего серьезного нет, а если одна – стоит насторожиться. Синуситы (гайморит, фронтит, этмоидит) – воспаление придаточных пазух носа, кроме затрудненного дыхания, выделений из носа сопровождаются еще и значительным нарушением обоняния, головной болью, температурой, общим ухудшением состояния.

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Но и сам острый ринит небезопасен. Особенно для грудных детей: в воспалительный процесс всегда вовлекается глотка, что затрудняет и кормление, и дыхание ребенка. Малыш может даже похудеть, становится беспокойным и плохо спит.

Аллергический ринит проявляется приступом внезапной заложенности носа с обеих сторон, обильными водянисто-слизистыми выделениями, чиханием.

Патологические разрастания носоглоточной миндалины – аденоиды –также сопровождаются нарушением носового дыхания, обильным выделением слизистого секрета.

Насморк и температура

Говорят, что леченый насморк длится неделю, а нелеченый – 7 дней. Но даже в эти 7-10 дней дискомфорта пациент обязательно придет в аптеку. Что же ему выбрать?

Для того, чтобы правильно пролечить острый ринит и не прозевать серьезных проблем, необходимо знать симптомы, которые требуют срочной консультации врача. Если у вас:

  • насморк с повышением температуры до 38,5°;
  • насморк с гнойным выделением;
  • насморк с кашлем, который длится более 7 дней и сопровождается общим значительным ухудшением состояния, одышкой;
  • насморк, сопровождающийся неприятным запахом, сухими корками и зудом в носу;
  • выделения из одной половины носа (особенно у детей).

Любой из этих симптомов – тревожный сигнал для безотлагательного посещения врача.

Эффективные лекарства

Если же означенные состояния не замечены, можно заняться самолечением. Но без фанатизма!

Чтобы сделать правильный выбор, необходимо учитывать особенности лечения заболевания. Есть свои правила и в применении.

Лекарства в каплях вводят в каждую ноздрю по 2-4 капли (важно соблюдать инструкцию по применению), запрокинув голову. В таком положении нужно побыть несколько минут.

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Применяя интраназальные спреи, голову не отклоняют и флакон не переворачивают. Впрыскивая препарат, нужно втянуть носом воздух. Спрей хорош тем, что создает высокую концентрацию лекарства в месте введения, равномерно распределяется по всей слизистой оболочке, удобен в применении: им можно пользоваться и на улице, и на работе, и дома.

Назальные мази и гели смягчают слизистую оболочку носа, длительно воздействуя на нее. Их хорошо применять на ночь, но это сложно делать при обильном выделении слизи. В случае заболевания вирусной инфекцией с температурой, головной болью, болями в горле к каплям и спрею можно добавить комбинированные препараты в таблетках.

Для маленьких детей наиболее безопасное и надежное средство при насморке – теплый физиологический раствор. Но помните: его нужно капать, а не лить, чтобы патологическое содержимое носа не попало в бронхи. Обязательно обращайте внимание на концентрацию сосудосуживающих капель – для детей нельзя применять взрослые концентрации (внимательно читайте инструкцию!).

Капли в нос

Но, важно знать, что при частом повторном применении всех сосудосуживающих препаратов их эффект резко уменьшается или исчезает вовсе, даже если повысить дозу. Чем дольше вы пользуетесь каплями от насморка, тем меньше они помогают и тем больше разрушается слизистая вашего носа. Нередки случаи, когда изменения слизистой уже требуют хирургического лечения. Поэтому еще раз напоминаем: все капли можно использовать не более двух недель, а из группы симпатомиметиков (нафтизин, галазолин) не более 5-7 дней. Отнеситесь к этой рекомендации серьезно.

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Некоторые сосудосужающие капли могут вызвать побочные реакции. И, сожалению, мало кто подумает на них. Но, если у вас неожиданно повысилось давление, нарушился сон, резко снизился иммунитет, разболелась голова, то подумайте, что вы капали в нос.

Стоит запомнить, что многие капли противопоказаны при таком заболевании щитовидной железы, как гипертиреоз. Поэтому еще раз внимательно читайте инструкцию!

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