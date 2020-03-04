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Насморк у ребенка: как правильно лечить

Наиболее благоприятным решением проблемы насморка и синусита у детей станут лекарственные средства растительного происхождения

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:20

Простудиться зимой или ранней весной – дело нехитрое, особенно, когда погода меняется несколько раз на день и трудно угадать, как правильно одеть ребенка в садик или в школу, чтобы он не замерз или, наоборот, не вспотел и не продрог потом где-то на сквозняке. Что уж говорить о вирусах, которым так комфортно "путешествовать" в зиму без морозов! И если уберечь малыша все-таки не удалось, то первым делом дает о себе знать синусит.

Что такое синусит?

Синусит или насморк – это воспаление слизистой оболочки носа и его придаточных пазух. В большинстве случаев он проявляется на фоне вирусных инфекций (простуды, ангины и т.п.) и гораздо реже имеет бактериальное происхождение. Основные симптомы синусита – это заложенность носа и выделения из носа. Недуг также может сопровождаться головной болью и температурой.

Безобидный, на первый взгляд, насморк может вызвать серьезные осложнения, если вовремя не обратить внимание на проблему. А потому уже при первых симптомах синусита у ребенка следует обратиться к семейному врачу или педиатру.

Эффективное лечение насморка и простуды

Желая добиться максимально быстрого результата, родители нередко отдают предпочтение деконгестантам – препаратам в виде капель или спреев, снимающих отек слизистой. Эффект действительно наступает довольно быстро, и на какое-то время ребенку становится лучше. Однако такие меры помогают лишь замаскировать симптомы, но при этом ничего общего с лечением не имеют, а потому о скором выздоровлении речи быть не может.

Наиболее благоприятным решением проблемы насморка и синусита у детей станут лекарственные средства растительного происхождения. В этом плане препаратом с доказанной эффективностью и безопасностью выступает "Синупрет" от немецкого производителя Bionorica.

"Синупрет" имеет разные формы выпуска. Для детей старше 2-х лет подойдет "Синупрет" в виде сиропа. В его состав входят пять растительных компонентов (корень горечавки, трава вербена, цветки бузины, щавель и цветки первоцвета), благодаря чему препарат оказывает комплексное воздействие на организм: секретолитическое, противовоспалительное, противовирусное, антибактериальное, иммуномодулирующее.

Сироп "Синупрет" приятный на вкус и при этом не содержит сахара. Применять его можно как в неразбавленном виде, так и с небольшим количеством жидкости. Кроме того, сироп можно давать во время приема еды и напитков, что очень удобно в случаях, когда ребенок категорически отказывается принимать лекарства.

"Синупрет" – это: фитониринговый препарат; немецкое качество; большая доказательная база; комплексное фармакологическое действие.

Выздоравливаем правильно

Заложенность и отечность носа доставляет большой дискомфорт, поэтому сироп "Синупрет" рекомендуется давать детям уже при первых симптомах насморка и простуды. Рекомендованный курс лечения составляет 7-14 дней, если врач не назначил иначе.

"Синупрет" включен в национальное руководство по лечению риносинусита в Украине и Германии, а также в общеевропейские рекомендации по лечению простудного насморка и синусита. Несмотря на то, что результат не наступает мгновенно, данный фитониринговый препарат эффективно лечит насморк, а не маскирует его симптомы. Тем самым он предотвращает осложнения и, что немаловажно, минимизирует потребность в дальнейшем применении антибиотиков.

Кроме того, следует придерживаться ряда рекомендаций, которые помогут облегчить состояние ребенка при отечности и заложенности носа, а именно: чаще делать влажную уборку и проветривать помещение, увлажнять воздух, давать больному обильное теплое питье и обеспечивать ему сбалансированное питание.

Самолечение может быть опасным для вашего здоровья

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насморк Синупрет Bionorica
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