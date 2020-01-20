Насморк: в каких случаях народные средства эффективны

Можно ли делать согревающие компрессы на нос

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Каждый из нас неоднократно испытал на себе "прелести" насморка (ринита), когда нос заложен, тяжело дышать, постоянные сопли. Но не каждый знает, что причин у этой проблемы множество: и аллергический ринит, и респираторная бактериальная инфекция, и чаще всего — острая респираторная вирусная инфекция. Подробнее о насморке расскажет отоларинголог Антонина Бабий.

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Симптомы и признаки

Респираторные вирусы попадают к нам воздушно-капельным путем (в 60 % случаев) и контактно-бытовым (в 40 % случаев). Их относят к группе антропонозных инфекций (вне организма человека они не способны существовать и размножаться), и они могут попасть к нам только из организма человека, который уже заболел.

Высокая частота насморка обусловлена как большим количеством существующих респираторных вирусов (в одной местности может встречаться одновременно несколько сотен подгрупп) и их изменчивостью, так и не­достаточной стойкостью иммунитета.

Первые проявления насморка: зуд в носу, ощущение сухости и жжения, приступы чихания. Эта стадия длится от 2 часов до 2–3 дней. Далее появляются заложенность носа, обильные слизистые выделения, слезотечение, головная боль, может заложить уши.

Если нет осложнений, эти симптомы исчезают через 4–7 дней. Но лечебные мероприятия смогут ускорить выздоровление и значительно снизить риск развития осложнений.

Как вылечить насморк

В первые часы и дни необходимо исключить температурные перегрузки (сквозняки, кондиционеры, горячие ванны), употреблять больше жидкости в теплом виде. В идеале — забраться под мягкий плед и пить малиновый чай. Это позволяет исключить ежедневный контакт с людьми.

С первых часов недомогания поспособствует выздоровлению закапывание в нос сока чеснока, разбавленного водой (1:2 или 1:3). Средство сохраняет свои лечебные свойства на протяжении суток (хранить желательно в холодильнике).

Удобно и эффективно измельчить зубок чеснока на блюдце и поставить на ночь около кровати на расстоянии 20–30 см. Вдыхаемые пары фитонцидов остановят размножение вирусов. Так же благоприятно будут действовать фитонциды измельченного лука. Кстати, комбинация лука и чеснока удваивает эффект.

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На первой стадии насморка (до 3 дней) можно применять "теплотерапию". К переносице и скатам носа прикладывают теплые предметы: соль в мешочке, нагретую на сковородке, вареные яйца, грелку с горячей водой или солевую грелку. Приток крови к месту прогревания увеличивает количество антител, лейкоцитов, интерферона, защитных гаммаглобулинов, стимулируя процесс выздоровления. Но если насморк длительный и имеется большое количество слизи, теплом лечиться ни в коем случае нельзя.

Сок из каланхоэ поможет на второй стадии ринита, когда уже появились заложенность носа и большое количество слизистых выделений. Сок необходим свежеотжатый, разведенный водой 1:1. Закапывать в нос по 3–4 капли 3 раза в день на протяжении 3–4 дней. Приступообразное чихание, которое вызывает каланхоэ, способствует освобождению носовых ходов от скопившейся слизи.

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