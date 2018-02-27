Найден "ключ" к самому страстному сексу

Сегодня, 13:34

Ученые из Университета Рутгерса в США сделали интересное заявление

Поцелуй улучшает секс. Фото: pixabay.com
Поцелуй улучшает секс. Фото: pixabay.com

Исследование научных сотрудников Университета Рутгерса в США представило данные о том, что страстные поцелуи являются превосходным средством повысить женскую сексуальность. "Поцелуйная прелюдия" обязательно позитивно скажется на желании партнерши, отметили специалисты.

Сайт "Сегодня" ранее писал, сколько раз в неделю нужно заниматься сексом в 20, 30 и 50 лет: ответ эксперта.

Эксперименты ученых показали, что повышению сексуального желания у представительниц прекрасной половины человечества способствует тестостерон, содержащийся в мужской слюне и передающийся женщинам во время поцелуя. Поэтому страстные поцелуи могут стать для женщин лучшим видом прелюдии, считают авторы проекта.

"Большинство сексологов согласны с тем, что секс начинается в голове, и физическая реакция тела следует после импульсов в головном мозге", – прокомментировала этот факт ведущий специалист, доктор Мэрилин Гленвиль.

Она добавила, что уровень женского либидо тесно связан с несколькими факторами – это стресс, гормоны, а также окружающая среда.

Ранее проводившееся в Канаде исследование показало, что люди, активно целующиеся в течение всей жизни, медленнее стареют и живут на пять лет дольше: такие люди реже страдают заболеваниями желудка, желчного пузыря, системы кровообращения, лучше спят.

По словам ученых, во время поцелуя в теле человека ускоряется пульс и активизируется кровообращение – три поцелуя по 20 секунд в течение дня способны подавить гормоны стресса, провоцирующие высокое давление и вызывающие бессонницу.

Ранее ученые назвали невероятный способ достижения множественного оргазма.
медицина, поцелуй, ученые, секс, исследование, новости здоровья
Источник:

MedikForum

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