Найден самый лучший напиток в борьбе с онкологией

Он уничтожает до 80 процентов раковых клеток

Рак можно победить. Фото: pixabay

В журнале Applied Nano Materials британские ученые из Университета в Суонси опубликовали очень важную научную статью, в которой доказали: экстракт чая (Camellia sinensis) препятствует росту злокачественных опухолей легких, уничтожая до 80 процентов раковых клеток.

Исследователи использовали этот экстракт для создания квантовых точек – полупроводниковых наночастиц, которые поглощают и испускают излучение в зависимости от их размеров.

Известно, что листья чая содержат обладающие биологической активностью вещества – полифенолы, витамины и антиоксиданты. Как показали специалисты, растение может быть использовано как материал для производства нетоксичных квантовых точек, поскольку полифенолы служат стабилизирующим агентом и способствуют образованию сферических частиц из солей металлов.

Напомним, ученые обнаружили новую угрозу чая в пакетиках.

Британская чайная компания Newby Teas решила провести исследование и выяснить, как же на самом деле пакетированный чай разных сортов влияет на здоровье человека. Результаты шокировали присутствием реальной угрозы.

На полках магазинов можно заметить разные сорта чая, его упаковки, но главное – чай отличается ценовой категорией. Ученые выяснили, что концентрация полезного для зубов фтора в дешевом чае может превышать норму в шесть раз.

Кроме этого, мы писали о причинах навсегда отказаться от чая с сахаром.

Сахар сам по себе не несет никакой угрозы для человека, но иногда, когда его количество в рационе слишком большое, могут возникнуть различные заболевания или недомогания. Медики рассказали о трех причинах, которые мотивируют вас отказаться пить чай с сахаром.

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