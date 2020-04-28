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В США назвали симптом, который указывает на легкое течение коронавируса

Пациенты, которые потеряли обоняние и вкус, как правило, легче переносят COVID-19

Анна Педан
Сегодня, 15:00

Ученые из Калифорнийского университета заметили, что у пациентов с потерей вкуса и обоняния течение COVID-19 проходит в легкой форме. Такое открытие может позволить врачам определять, кого из пациентов нужно госпитализировать, а кого можно отправить на домашнее лечение, говорится в докладе, опубликованном на сайте Wiley Online Library.

Потеря обоняния и вкуса может говорит о легком течении коронавируса
Потеря обоняния и вкуса может говорит о легком течении коронавируса
Фото: freepik.com

"В общей сложности мы осмотрели 169 пациентов с положительным результатом на коронавирусную инфекцию в период с 3 марта по 8 апреля. Потеря обоняния и вкуса была у 128 пациентов, то есть у 75% обследуемых. Из них только 26 человек нуждались в госпитализации. Причем у них были сопутствующие заболевания: диабет, дыхательная недостаточность", – говорится в докладе.

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У пациентов с потерей вкуса и нюха на рентгенографии не было замечено сильных отклонений в легких. Если они и были, то незначительные.

Но ученые настаивают, что их наблюдения на данный момент не могут быть догмой. Ведь некоторые из госпитализированных с коронавирусной инфекцией находятся в тяжелом состоянии и просто не способны рассказать о своих симптомах. Исследователи продолжат свою работу и надеются, что результаты приведут к более эффективному оказанию помощи больным с COVID-19.

Напомним, ранее мы писали о том, что американские врачи решили лечить пациентов с коронавирусом с помощью женских гормонов.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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