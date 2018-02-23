Назван способ легко и быстро снизить давление

В исследовании в Греции участвовало 386 пациентов (200 мужчин и 186 женщин) с гипертонией

Сон в середине дня связан с более низким кровяным давлением, предписывающим меньшее количество гипертонии, утверждают ученые.

В исследовании в Греции участвовало 386 пациентов (200 мужчин и 186 женщин) с гипертонией среднего возраста чуть более 61 года (61,4). После корректировки других факторов, которые могут повлиять на давление, такие как возраст, пол, ИМТ, курение, алкоголь и кофе, физическая активность и потребление соли, греки определили, что люди, спящие в течение дня, имеют на 5% ниже среднего систолического давления.

Хотя среднее падение давления кажется низким, следует упомянуть, что даже разница только в 2 мм рт.ст. в систолическом давлении снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний до 10%.

Исследователи отмечают взаимосвязь между продолжительностью дремоты и степенью нагрузки через болезнь. Наше исследование не только показывает, что сон связан с пониженным кровяным давлением, но также демонстрирует, что более продолжительный сон является более полезным. Чем дольше дремота, тем ниже систолическое давление и, вероятно, необходимо меньше лекарств для снижения кровяного давления.

Напомним, ранее мы писали о том, как измерить давление более точно. Автоматические тонометры, которыми люди пользуются при измерении давления в домашних условиях, часто выдают результаты с существенными ошибками.

Кроме этого, сайт "Сегодня" сообщал: английские ученые из Эксетерского университета недавно выяснили, что у пожилых людей за несколько лет до смерти начинает падать артериальное давление.

Смотрите видео: украинцам предлагают поправлять здоровье в загородных домах