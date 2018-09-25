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Названа главная причина смерти людей во всем мире

Ученые раскрыли страшную статистику

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:24
Алкоголь убивает. Фото: Depositphotos
Алкоголь убивает. Фото: Depositphotos

Из-за употребления алкоголя каждый год во всем мире умирает около трех миллионов человек. Это больше, чем погибает от СПИДа, насилия и дорожных аварий, заявила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщается в пресс-релизе на Medical Xpress.

По словам специалистов, спиртные напитки являются причиной 1 из 20 смертей, при этом учитывается вождение в состоянии алкогольного опьянения, сопутствующее насилие и многочисленные заболевания, включая нарушения сердечно-сосудистой системы, цирроз печени и некоторые виды рака. Кроме того, алкоголь повышает риск заболевания такими инфекциями, как туберкулез, ВИЧ и пневмония.

Три четверти всех смертей, связанных с алкоголем, приходится на мужчин. Кроме того, большая доля смертей (13,5 процента) среди молодых людей в возрасте 20-29 лет также приходится на последствия злоупотребления спиртными напитками.

Напомним, врачи выявили неожиданный вред жизни без алкоголяВсего ученые проанализировали данные 47 520 человек из трех стран за период с 1985 по 2004 годы. В результате опыта неожиданно выяснилось, что чаще всего болеют запойные пьяницы и трезвенники. 

Кроме этого,  врач назвал неожиданное преимущество водки.  

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