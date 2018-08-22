Названа неожиданная польза лени

Ученые сделали очень интересное заявление

Лень может быть полезной. Фото: depositphotos

Ученые Канзасского университета выяснили, что лень может быть успешной стратегией выживания индивидов, видов и целых сообществ организмов. К такому выводу биологи пришли, изучая двустворчатых и брюхоногих моллюсков, обитающих в Атлантическом океане. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

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Специалисты проанализировали скорость метаболизма у 299 видов моллюсков, существовавших в последние пять миллионов лет, и обнаружили, что количество энергии, необходимое для поддержания метаболизма, коррелирует с вероятностью исчезновения вида. Таким образом, чаще всего вымирают те организмы, у которых высокие темпы обмена веществ. По мнению ученых, это показывает, что неповоротливые и медлительные животные лучше приспособлены для выживания.

Исследователи надеются, что результаты работы помогут определить виды, которые наиболее уязвимы к изменениям окружающей среды из-за глобального потепления. Они отмечают, что скорость метаболизма не является единственным фактором, влияющим на выживание, однако высокие темпы обмена веществ значительно повышают вероятность исчезновения.

Напомним, есть несколько способов побороть лень.