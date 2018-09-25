Названа неожиданная причина массового рака: кто в зоне риска

Исследователи предупредили об огромной опасности

Рак наступает: ученые рассказали, как спастись. Фото: Depositphotos

Ученые из Великобритании пришли к выводу, что к 2043 году ожирение займет первое место в списке самых распространенных причин развития раковых заболеваний среди женщин, пишет The Independent.

Отмечается, что сейчас причиной развития рака у 12% женщин-пациентов является курение. А вот лишний вес и ожирение приводят к развитию онкозаболеваний у 7% женщин. Однако, по данным британской компании Cancer Research UK, количество курильщиков снижается, а вот количество людей, страдающих ожирением, растет. Поэтому за 25 лет ситуация кардинально изменится.

Так, прогнозируется, что уже в 2035 году в мире причиной развития рака будет у 10% людей – курение, а вот лишний вес и ожирение влечет рак у 9% людей.

Для мужчин же ничего существенно не изменится – курение продолжит быть главной причиной рака.

Кроме этого, мы писали, что ученые открыли неожиданное средство против рака. Также ученые нашли самые опасные повседневные вещи, которые вызывают рак.

Смотрите на видео – ученые заявили о неожиданной причине импотенции и рака: