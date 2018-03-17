Названы причины постоянного ощущения холода

Сегодня, 16:02

Озноб может являться знаком вашего нездоровья и сигналом к действию

Некоторым людям холодно постоянно. Фото: GoodFon
Некоторым людям холодно постоянно. Фото: GoodFon

Есть люди, которые мерзнут в любое время года. Можно одеться теплее, но это не лучший вариант, так как это не очень хорошо. Озноб может являться знаком вашего нездоровья.

Чтобы освободиться от неприятных ощущений холода, необходимо определить причину.

1. Из-за неправильного питания не хватает нужного количества жиров, нехватка витаминов А и В. Неправильное употребление пищи нарушает процесс работы печени, который имеет важный фактор в циркуляции крови.

2. Малая степень гемоглобина в крови, который оповещает о недостатке железа и замедлении подачи крови.

3. Нередко знобит людей, у которых гипертоническая болезнь.

4. Отклонения щитовидной железы.

5. Климакс – период изменения гормонального фона у женщин.

6.Стресс, постоянная усталость, недосыпания — все это когда-то воздействует на сердечко и сосуды. Мороз, появляющийся от спазма сосудов, считается признаком того, что организм трудится через силу. Кофе, сигареты, спиртное, которые совсем нередко употребляют для того, чтоб успокоить нервы, в реальности не помогают.

7. Сахарный диабет, при котором увеличивается степень сахара в крови. Со временем это плохо влияет на нервную систему, почки, сосуды и др.

8. Единичные случаи, когда озноб указывает на рак кости или лейкемии.

9. Если люди часто мерзнут и при этом чувствуют онемение и усталость — это может указывать на нарушение костно-мышечной системы.

В любом случае, если вы постоянно чувствуете холод, то необходимо обратиться к врачу, который найдет основную причину данного отклонения.

Напомним, ранее стало известно, сколько украинцев считают себя здоровыми,

Также сообщалось, что ученые сделали неожиданное заявление о сексуальной ориентации людей

О том, как живется людям в самом холодном селе в мире, смотрите на видео ниже:
здоровье, холод
Источник:

medikforum.ru

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