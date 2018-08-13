Названы самые опасные ошибки размещения продуктов в холодильнике

За сутки еда может превратиться в яд, утверждают врачи

Как хранить продукты в холодильнике, рассказали эксперты. Фото: depositphotos

Бактерии сальмонеллы, кишечной палочки и иерсиниоза находятся просто в вашем холодильнике. Как правильно хранить продукты дома, чтоб не подхватить изнурительную болезнь, нам посоветовали эксперты и врачи.

"После тяжелого дня на работе, ты приходишь из магазина и складываешь продукты в холодильнике, где есть место. Поэтому хранится все подряд – молочка, сосиски, хлеб и овощи", – рассказывает София Троян, жительница Киева.

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София вместе со съемочной группой "Сегодня" решилась проверить свой холодильник. Эксперимент покажет, есть ли опасность для ее здоровья. С фотографиями полок идем к терапевту Юлии Поворознюк и сразу же слышим предостережения: "Такая картинка холодильника может привести к острому кишечному отравлению".

Опасность подстерегает сыр, колбаски и открытые консервы, возле которых София положила немытые овощи. Именно на них часто живут возбудители иерсиниоза. Эта инфекция коварна тем, что вычислить ее сразу очень сложно. Поэтому, пока инфицированный человек пройдет все обследования, он может надолго застрять в больнице уже с осложнениями.

Также нужно запомнить, что отрытые консервы в жестяной банке можно хранить не более суток. После этого ее содержание начинает окисляться, а внутри размножаются опасные микробы и фрикадельки стремительно превращаются в яд. Замороженное мясо и зелень в морозильнике лежат рядом, и это также опасно. Ведь девушка рискует подхватить кишечную палочку или сальмонеллу.

Чтобы обезопасить себя, врач советует тщательно промывать холодильник хотя бы раз в месяц. От плесени спасет раствор с соды. А чтобы убрать потом неприятный запах, специалисты советуют протереть холодильник лимонным соком.

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