Названы вызывающие камни в почках продукты

Сегодня, 13:02

Список из пяти пунктов обнародовали американские эксперты

Есть продукты, которые вредят почкам. Фото: pixabay
Есть продукты, которые вредят почкам. Фото: pixabay

Исследователи из США провели научное расследование и выявили пять продуктов питания, способных вызвать камни в почках.

Ранее сайт "Сегодня" писал, как с помощью еды избавиться от камней в почках.

Американские эксперты сообщают, что самый опасный в этом смысле продукт – это кофе, который каждый день потребляют миллиарды людей. Именно из-за увеличения числа потребителей кофе, по мнению исследователей, быстро растет количество пациентов с камнями в почках. По мнению экспертов, кофе в несколько раз ускоряет работу почек, в связи с чем орган очень сильно изнашивается, пишет Ren.

На втором месте в этом списке находится красное мясо, которое нужно употреблять в минимальном количестве, стараясь заменить его белым мясом, например куриным.

На третьем месте находится соль, большое количество которой задерживает воду и формирует в почках каменистые наросты, что и провоцирует появление камней. Далее идет чай.

Пятой пункт списка – газировка, которую уверенно можно назвать одной из основных угроз здоровью. По мнению исследователей, любая газировка отрицательно влияет на работу всего организма, в том числе и на почки.

Напомним, очистить почки от камней и песка поможет простой напиток.

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