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Не 36,6 градусов: какой можно считать нормальной температуру тела и какой термометр точный

Сегодня, 18:18

По словам медиков, доверять можно только ректальной температуре

В период пандемии коронавируса многие боятся заболеть, поэтому при малейшем изменении самочувствия измеряют температуру. А увидев на термометре 37 – впадают в тревогу и подсознательно уже выписывают себе больничный. Если вы до сих пор считаете, что нормальная температура 36,6 – то ошибаетесь.

В программе "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:29 на телеканале "Украина", эксперты рассказали, что может влиять на колебания температуры и какой термометр точный.

Температурный фейс-контроль на входе. Теперь каждый поход на работу или за покупками – это измерение температуры. Так будто можно исключить людей, которые могут быть потенциально больными на коронавирус. Поэтому в случае 37,2 – вы не зайдете. Но причины на то могут быть разные. И собственно, новомодный бесконтактный термометр – одна из них.

Что может влиять на колебания температуры и какой термометр точный – смотрите видео:

"Если вы измеряете температуру с поверхности кожи – 35,5 – это будет нормой? Да! А если мы кладем под мышку, мы измеряем подкожную, и там будет 37. Такие измерения температуры очень условные, я вообще не считаю это целесообразным. Кроме того, мы знаем, что при этом вирусе есть люди, которые переживают вообще без симптомов и температуры", – комментирует терапевт Анна Горбань.

И даже если говорить не о бесконтактном, также электронный термометр – его показатели тоже могут быть неточными. Его надо калибровать каждые полгода. В отличие от ртутных и спиртовых. Их налаживают один раз – на производстве. Однако температура может отличаться от того, где вы измеряете. Так, например, украинцы привыкли измерять под мышками, американцы – во рту, а австралийцы – в ухе.

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"Например, в ушке температура на 0,5 градуса выше, чем 37. Во рту 37,5 – также на пол градуса выше", – отметила терапевт.

Поколениями нас учили, что здоровый человек имеет температуру 36,6. Но на самом деле это не так. Нормальная температура до 37,5. Она меняется в течение дня и под действием различных факторов.

Врачи отмечают – температура тела может меняться от:

  • температуры воздуха;
  • двигательной активности;
  • приема пищи (горячее/холодное);
  • эмоционального переживания;
  • гормонального фона.

У каждого человека своя "нормальная" температура. И это также зависит и от возраста, и от пола. По словам медиков, доверять можно только ректальной температуре. Она имеет постоянный показатель.

У каждого человека своя
У каждого человека своя "нормальная" температура
Фото: Depositphotos

"Верхнее деление – это температура 38, и она сталая, потому что если мы волнуемся, то эта температура меньше изменяется от эмоций. Вообще считается, что суточные колебания до 37,5 – норма", – объясняет Анна Горбань.

В то же время, если вы знаете, что обычно у вас температура не выше 37-ми, и сейчас она не в норме – обращайтесь к врачу. Критическим считается показатель повышенной температуры в течение суток. Не медлите, не занимайтесь самолечением и будьте здоровы.

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Источник: Сегодня
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