"Не ограничивайте себя": Ульяна Супрун разрешила хрустеть пальцами

Глава украинского Минздрава развенчала миф о вреде хрустеть пальцами

Вам доставляет удовольствие хруст пальцев? А разве вам никогда не говорили, что это вредит вашим суставам? Каждый из опрошенных журналистами программы "Ранок з Україною" украинцев уверен, что хрустеть пальцами опасно.

И вдруг, нашу непоколебимую веру в то, что хрустеть нельзя, одним сообщением в соцсетях пытается разрушить Ульяна Супрун. Мол, это очередной миф.

"Вообще связь между похрустыванием суставов и артритом исследовался различными исследователями и сегодня не представлено никаких убедительных доказательств, которые его подтвердили бы. Результаты большинства исследований указывают на то, что похрустывания не являются вредными, если во время него вы не чувствуете боли и дискомфорта", – отметила Супрун.

В своей публикации Ульяна Супрун на основе исследований предполагает, что хрустят не связки или кости, а пузырьки газа, образующиеся в суставах.

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Так это или нет, мы спросили у врача-ортопеда. Врач с опытом уверяет – никаких пузырьков там нет. И никакого вреда от этого суставам не будет. Наоборот, по словам ортопеда-травматолога, мы нуждаемся в движении и разминке.

Согласны с этим и зарубежные врачи. Доктор Дональд Унгро из США, чтобы доказать безопасность хруста пальцами, 50 лет делал этот трюк одной рукой. Дважды в день он хрустел исключительно левой конечностью. За время эксперимента сделал это более 35 тысяч раз. А разницы в здоровье обеих рук не было. Никакого артрита или иного заболевания.

Хрящи болеют из-за большой нагрузки: лишнего веса или силовых видов спорта. Для здоровья всех суставов врачи советуют двигаться: уборка в квартире или бег на свежем воздухе сохранят суставы здоровыми.

Напомним, ранее врачи заявили, что боль в суставах может указывать на проблемы со щитовидкой.

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