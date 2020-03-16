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"Не прикасайтесь к наличным деньгам", – ведущий Виталий Школьный рассказал о методах защиты от коронавируса

Ведущий призывает людей не вестись на мошенников, которые продают лекарства от коронавируса

Анна Педан
Сегодня, 20:22

Виталий Школьный, ведущий новостей "Сегодня" на канале "Украина", в видеообращении к своим друзьям в Facebook, рассказал о своих подходах к защите от коварного вируса и посоветовал подписчикам также их соблюдать.

Прежде всего, ведущий советует избегать массовых скоплений людей. "Если вам нужно идти в магазин – отказывайтесь от наличных, вы можете представить сколько людей касается этих же денег".

Ведущий "Сегодня" Виталий Школьный советует всем пользоваться безналичным расчетом
Ведущий "Сегодня" Виталий Школьный советует всем пользоваться безналичным расчетом
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Так же и общественный транспорт. "Если вы должны ехать на работу в общественном транспорте, пользуйтесь карточками, не прикасайтесь к наличным, не передавайте деньги за проезд, лучше все в безналичной форме, – советует ведущий. – И конечно очень тщательно мойте руки. Чем больше, тем лучше. Все это передается через руки".

Также ведущий концентрирует внимание на тех, кто в группе риска, это взрослые и пожилые люди. И призывает беречь своих родителей, ограничить их от контактов с окружающим миром. "Например, я предупредил своих родителей, что в ближайшие недели мы видеться не будем, мы будем общаться только по телефону и через видеосвязь".

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К этому Виталий Школьный рассказывает о еще б одной важной вещи: "Страшен не только коронавирус, но и множество мошенников, которые в это время наживаются. Поэтому помните, что лекарства от вируса пока, к сожалению, нет. И не ведитесь на всевозможные уговоры, берегите не только свое здоровье, но и свои кошельки от мошенников".

Напомним, ранее мы писали о советах педиатра. Врач рассказала о простом способе профилактики коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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