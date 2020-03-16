"Не прикасайтесь к наличным деньгам", – ведущий Виталий Школьный рассказал о методах защиты от коронавируса

Ведущий призывает людей не вестись на мошенников, которые продают лекарства от коронавируса

Виталий Школьный, ведущий новостей "Сегодня" на канале "Украина", в видеообращении к своим друзьям в Facebook, рассказал о своих подходах к защите от коварного вируса и посоветовал подписчикам также их соблюдать.

Прежде всего, ведущий советует избегать массовых скоплений людей. "Если вам нужно идти в магазин – отказывайтесь от наличных, вы можете представить сколько людей касается этих же денег".

Ведущий "Сегодня" Виталий Школьный советует всем пользоваться безналичным расчетом Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Так же и общественный транспорт. "Если вы должны ехать на работу в общественном транспорте, пользуйтесь карточками, не прикасайтесь к наличным, не передавайте деньги за проезд, лучше все в безналичной форме, – советует ведущий. – И конечно очень тщательно мойте руки. Чем больше, тем лучше. Все это передается через руки".

Также ведущий концентрирует внимание на тех, кто в группе риска, это взрослые и пожилые люди. И призывает беречь своих родителей, ограничить их от контактов с окружающим миром. "Например, я предупредил своих родителей, что в ближайшие недели мы видеться не будем, мы будем общаться только по телефону и через видеосвязь".

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К этому Виталий Школьный рассказывает о еще б одной важной вещи: "Страшен не только коронавирус, но и множество мошенников, которые в это время наживаются. Поэтому помните, что лекарства от вируса пока, к сожалению, нет. И не ведитесь на всевозможные уговоры, берегите не только свое здоровье, но и свои кошельки от мошенников".

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