Не рак, не СПИД и не болезни сердца: названа главная причина смерти молодежи

ООН на своей страничке в Twitter рассказала о смертности среди молодежи

Берегите себя. Фото: pixabay

Организация Объединенных Наций на своей страничке в Twitter назвала основную причину смерти молодежи в возрасте от 15 до 29 лет во всем мире.

Во всем мире травмы, полученные в дорожно-транспортных происшествиях, являются главной причиной смерти людей в возрасте от 15 до 29 лет.

"Не рак, не сердечные заболевания и не войны", – подчеркнуто в сообщении.

Напомним, сайт "Сегодня" ранее писал о смертности на дорогах: в Украине каждый день гибнет 10 человек.

Об этом заявил глава Национальной полиции Сергей Князев на итоговой коллегии МВД.

"Аварийность на дорогах недопустимо высокая. Ежедневно погибает около 10 граждан. Внедрение системы автоматической видеофиксации нарушений правил дорожного движения позволит резко снизить аварийность на дорогах, ведь причиной трети аварий является превышение скорости", – сказал он, ссылаясь на опыт европейских стран.

Еще ужасней цифры в Индии: там в ДТП каждый час гибнет 17 человек.

Более 150 тысяч человек погибли в дорожно-транспортных происшествия в Индии за 2016 год, что равняется в среднем 17 жертвам на каждый час.

"В течение 2016 года общее число зафиксированных дорожных происшествий составило 480 тысяч 652, в которых пострадали 494 тысячи 624 человека и которые унесли жизни 150 тысяч 785 человек по всей стране. Это в среднем может быть представлено как 1317 происшествий и 413 смертей на дорогах Индии каждый день или 55 ДТП и 17 смертей каждый час", — говорится в ежегодном отчете министерства транспорта страны.

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