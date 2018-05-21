Нельзя класть алоэ и мазать ожог сметаной: Супрун развенчала очень популярный миф

И.о министра здравоохранения рассказала, что ни в коем случае нельзя делать в случае ожога

Супрун рассказала об ожогах. Фото: depositphotos

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, которая ранее опубликовала "запрещенный" список напитков, дала украинцам советы, как действовать в случае термического ожога.

"Получивший термический ожог человек нуждается в адекватной первой помощи, при этом многие распространенные "народные" методы и средства либо не принесут какого-либо положительного эффекта, либо могут навредить пострадавшему", – подчеркивает и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

Что делать в случае ожога Фото: Facebook / ulanasuprun

Врач рассказала, что ни в коем случае нельзя делать в случае ожога.

"Облились кипятком или прикоснулись к горячему утюгу? Ни в коем случае не бегите на кухню за растительным маслом, листьями алоэ или сметаной. Важно оперативно отреагировать и оказать адекватную первую помощь себе или своим близким", – утверждает Супрун.

По ее словам, термические ожоги бывают очень болезненными и часто сопровождаются такими симптомами, как покраснение или шелушение кожи, возникновение волдырей и отека, появление бледности или обугливание кожи. При этом уровень интенсивности боли не всегда связан с тем, насколько сильный ожог: иногда даже очень серьезный ожог может быть относительно безболезненным.

Вместе с тем, Супрун отметила, что незначительные ожоги можно лечить самостоятельно в домашних условиях. При этом главное – избегать попадания грязи на пораженный участок кожи и не прорывать волдыри, которые могут образоваться в этом месте.

Первая помощь при получении термического ожога

Немедленно остановите контакт с источником ожога.

Обробить рану прохладной водой или водой комнатной температуры.

Категорично запрещено прикладывать к ране лед. Не обрабатывают пораженную поверхность кожи никакими кремами или жирными веществами.

Снимите любую одежду или украшения, которые находятся вблизи участка ожога. Но не трогайте вещей, которые прилипли к пораженной кожи.

Прикройте рану стерильной повязкой.

Дайте пострадавшему выпить воды, чтобы уменьшить интоксикацию и избежать обезвоживания.

Можно дать обезболивающее лекарственное средство, например парацетамол или ибупрофен, которые используют для облегчения боли любого типа и интенсивности.

Если было получено ожог лица или глаз, лучше посадить человека. Это поможет уменьшить отек, в отличие от лежачего положения.

При необходимости звоните 103.

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