Несколько советов, как бороться с преждевременным старением

Каждый дополнительный час, проведенный перед голубым экраном, сокращает человеческую жизнь в среднем на 22 минуты

Старение неизбежно. Фото: flickr.com

Исследователи из австралийского университета Квинсленда установили корреляцию между просмотром телевизора и преждевременным старением.

По итогам многочисленных экспериментов, они пришли к выводу о том, что каждый дополнительный час, проведенный перед голубым экраном, сокращает человеческую жизнь в среднем на 22 минуты. Также ученым удалось выяснить, что длительный просмотр телевизионных передач повышает риск возникновения болезни Альцгеймера.

Многие повседневные вещи, которые кажутся нормой для среднестатистического человека, оказывают достаточно вредное влияние на работу организма, ускоряя процесс старения тела. Ниже представлено несколько советов, которые помогут побороть преждевременную старость.

Баланс в движении. Оптимальный объем физических нагрузок положительно воздействует на здоровье и продлевает молодость тела. Однако переизбыток движения и чрезмерная интенсивность занятий перенапрягают суставы, повышая риск развития артрита. Соблюдение баланса в количестве и объеме тренировок позволяет увеличить приток крови к кожному покрову, защищая его от морщин.

Соломинка старит, а музыка портит слух. Если пить напитки через соломинку, вокруг рта непременно образуются морщины и впалые линии также, как у активных курильщиков.

Можно полностью потерять слух, если слушать музыку в наушниках с высоким уровнем громкости.

Лучше отказаться от приема пищи за компьютером и делать хотя бы небольшие перерывы.

Кондиционеры высушивают кожу, стимулируют преждевременное старение и ускоряют процесс образования морщин. Полезное решение — увлажнять воздух внутри помещения.

Сахар, наряду с табачным дымом, вызывает появление морщин на лице.

Вместе с мылом, с поверхности кожи смывается щелочная среда, являющаяся естественной антибактериальной защитой, после чего начинается процесс старения.

Нужно периодически менять позу, а лучше спать на спине, иначе подушка начинает давить на половину лица, что служит причиной появления складок и морщин.

Ни в коем случае не следует отказываться от полезных жиров (омега-3) во время диеты. Они предотвращают возникновение болезней, связанных с сердцем и сосудами. Правильный рацион обязательно включает в себя грецкие орехи, рыбу и семечки.

О том, на что люди идут ради здоровья и красоты, смотрите на видео ниже: