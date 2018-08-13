Невероятное похудение 23-летней девушки: "Парни унижали меня, а теперь унижаю я"

Молодая учительница весила 130 килограммов, но все изменилось

Невероятное похудение. Фото: Facebook

Молодая учительница 23-летняя Элизабет Джобсон с содроганием вспоминает свое детство. Она была очень полной, а подружки общались с ней из-за выгоды. На ее фоне они хотели казаться красивее.

Втайне от всех девушка покупала себе чипсы и конфеты и прятала в своей комнате, а когда никого не было, ела их горстями. Конечно, она пыталась взяться за свое питание, но терпения ненадолго хватало. Отсутствие силы воли в ней пребывало ровно до того момента, как подружки предложили вместе поехать через год в Турцию.

Невероятное похудение. Фото: Facebook Невероятное похудение. Фото: Facebook Невероятное похудение. Фото: Facebook Невероятное похудение. Фото: Facebook Невероятное похудение. Фото: Facebook Невероятное похудение. Фото: Facebook 1/6

"Последний раз я надевала купальник, когда мне было пять лет. С тех пор я даже не пыталась это сделать. Я наела 130 килограммов... Мне хотелось раздеться на пляже, купаться в море, но не с таким весом. Вот тогда я взялась за ум", – рассказывает Элизабет Джобсон.

Девушка мечтала влезть в купальник и четко понимала, что задача перед ней стоит нелегкая. О своем намерении похудеть она рассказала маме, и та ее поддержала. Она даже записалась в спортзал и ходила вместе с ней.

Девушка запретила себе есть вредную пищу и наедаться после шести часов вечера. Через месяц она потеряла 12 килограммов. Для нее это был героический подвиг, который вдохновил ее продолжать и дальше худеть.

"За год я скинула до 73 килограммов и смогла надеть купальник. В новом теле я уже не выглядела той самой страшной подругой. Меня переполняла гордость. Только после потери веса все мои подружки перестали со мной общаться", – говорит она.

Потеря подруг, конечно, огорчила Элизабет, но есть и приятный бонус. Все те хулиганы, которые унижали ее в детстве, снова ей стали писать. Но на этот раз уже не ради издевок, а ради свидания.

"Они мне назначают свидания, пишут мне, хотят вживую пообщаться. И мне так смешно от этого. Я не злой человек и не обижаюсь на них, просто посылаю их куда следует. Я другая только внешне, а внутри все та же ранимая и нежная", – утверждает Джобсон.

Напомним, мы писали о неожиданных секретах "умного" похудения: восемь простых шагов и о том, как по-умному худеют врачи и фитнес-тренеры: пять хитрых практик. Кроме этого, сайт "Сегодня" сообщал, как похудеть на пару килограммов: три уникальных способа от ученых. Также эксперт сообщал, как похудеть на пару килограммов: три уникальных способа от ученых.

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