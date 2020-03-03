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Неврологические расстройства у детей: на что нужно обратить внимание

Что делать при приступе эпилепсии и головной боли

Анна Педан
Сегодня, 19:52

Ребенок легко возбудим, плаксив, неуравновешен, заходится в плаче и бьется в истерике без особой причины. Иногда дело доходит до судорог или даже припадков. Что делать? Идти к врачу-невропатологу или к психологу? Лечить или воспитывать?

"В любом случае самим не стоит ставить диагноз, позвольте это сделать профессионалам, – говорит детский невропатолог Ирина Коваленко. – Неполадки в нервной системе очень опасны, иногда они даже могут привести к инвалидности. Каждый ребенок растет по своему индивидуальному графику. Но мы считаем нормой, когда к двум месяцам он уверенно держит голову, к трем месяцам узнает свою маму, улыбается ей, разжимает кулачки. Если младенец вовремя не научился этого делать, стоит посоветоваться с педиатром. Не обнаружив серьезных отклонений, он развеет ваши опасения, или, наоборот, заподозрив неладное, обязательно направит на консультацию к невропатологу".

Мальчику всего 1,5 года, а он уже рекордсмен Украины. Смотрите в нашем сюжете:

Молодым родителям стоит обращать внимание на то, как ребенок становится на ножки. Здоровый малыш стоит на всей стопе. Если он опирается только на пальчики или перекрещивает ножки, лучше показать его невропатологу, не мешкая.

Помощь при эпилепсии

Часто обращаются к врачу в связи с судорожным состоянием у детей, детским церебральным параличом, эпилепсией, детскими головными болями. Родители часто скрывают, даже от соседей, что ребенок болен. К примеру, эпилептический приступ так пугает окружающих, что даже помощи ребенку, особенно на прогулке на улице никто не может оказать, не знает, как.

Частые капризы у ребенка – повод обратиться к невропатологу
Частые капризы у ребенка – повод обратиться к невропатологу
Фото: freepik.com

"В первую очередь, запомните, не надо делать искусственного дыхания. Расстегните воротник, поверните ребенка на бок, тогда он не захлебнется слюной. Следите, чтобы он не ударился головой. И ничего не кладите в рот. Если судороги длятся больше пяти минут, если приступ повторился или, когда ребенок получил при этом травму, срочно вызывайте скорую", – говорит врач.

Нервное заболевание само по себе не проходит, нельзя по своему усмотрению уменьшать, увеличивать дозы или при первом улучшении вовсе прекращать прием лекарственных средств, прописанных невропатологом. Впрочем, нервные хвори лечат не только при помощи медикаментов. Даже с таким тяжелым заболеванием, как детский церебральный паралич наши врачи борются и с помощью физиотерапии.

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Головная боль у детей

Сейчас рекламируется огромное количество болеутоляющих лекарств. Обратите внимание, рекламируются средства, предназначенные для взрослых. У ребенка может болеть голова, просто потому что он голоден, и вместо таблетки ему надо дать поесть.

Если все немедикаментозные средства перепробованы, а малыш по-прежнему жалуется на головную боль, можно дать полтаблетки обезболивающего (читайте в инструкции о детской дозировке). Но учтите, так вы лечите следствие, а не причину. Причиной же может быть и сосудистое, и инфекционное заболевание, и органическое поражение мозга. До истины докопается только специалист, поэтому лучше посоветуйтесь с врачом. Ну, а если врач не обнаружит патологии, то действенное лекарство, скорей всего, предложит психолог.

Напомним, ранее мы писали о том, как помочь малышу при прорезывании первых зубов.

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