Никогда не догадаетесь: почему тело содрогается перед сном

Это явление называется гипнагогическим рывком

Здоровый сон очень важен для организма. Фото: depositphotos

Бывает такое, когда человек просыпается от резкого вздрагивания, не успев как следует заснуть. Это явление называется гипнагогическим рывком, сообщает научный сайт Sleep.org

Природа предусмотрела гипнагогический рывок как защитную реакцию. Мышечный спазм происходит потому, что мозг проверяет жизнеспособность организма, поскольку процесс засыпания физиологически похож на процесс умирания. Мозг посылает импульс в мышцы, которые в ответ сокращаются.

Так же мозг спящего человека может отреагировать на внезапный и необычный для ушей звук. Таким образом мозг реагирует на любой подозрительный внешний раздражитель, посылая нервный импульс в мышцы, чтобы привести их в повышенную боевую готовность.

Если человек живет в обычном ритме, то не замечает такую внезапную "проверку". Но если человек просыпается от содрогания – стоит внимательнее присмотреться к собственному здоровью. Это может свидетельствовать об усталости и хроническом недосыпании.

Напомним, ученые выяснили, почему люди разговаривают во сне. Экспертам удалось открыть эту волнующую загадку. Кроме этого, мы писали, как быстро уснуть и хорошо выспаться: три необычных способа.

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