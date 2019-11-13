Никотиновая кислота: полезные свойства, способы применения и противопоказания

Это очень популярное лекарственное и косметологическое средство

Какими полезными свойствами обладает никотиновая кислота Фото: Pexels

Никотиновая кислота – это витамин, который участвует во многих окислительно-восстановительных реакциях, образовании ферментов и обмене липидов и углеводов в живых клетках. Никотиновая кислота – это еще и популярное лекарственное средство. Какими полезными свойствами обладает никотиновая кислота, куда ее применяют и какие есть противопоказания, выяснили в статье.

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Полезные свойства никотиновой кислоты

Ниацин или витамин В3, как еще называют никотиновую кислоту, является источником полезных элементов и антиоксидантов, которые оказывают уникальное влияние на организм человека. Также можно выделить следующие полезные свойства ниацина:

Для кровообращения

Никотиновая кислота сокращает вязкость плазмы, улучшает текучие характеристики крови, проходит сквозь склерозированные сосуды. При систематическом поступлении в организм человека, увеличивается количество анаболитического гормона и происходит надлежащий контроль холестеринового уровня.

Для кожи

Ниацин помогает коже обновляться и омолаживаться. Он увлажняет кожу, разглаживает легкие морщинки и придает ей здоровый вид. Никотиновая кислота расширяет сосуды периферической системы кровообращения, стабилизирует перемещение кислорода по тканям и интенсифицирует выведение из кожи свободных радикалов.

Для волос

Если вы используете никотиновую кислоту непосредственно на волосы, то это приводит к местному расширению сосудов. Таким образом ваши волосы начинают активнее расти, обеспечивается увлажнение и формируется преграда для появления седины.

Применение никотиновой кислоты

Никотиновую кислоту широко используют в медицине, ведь это настоящий помощник для кровеносной системы, кроме того она помогает нормализовать окислительные реакции, способствует снижению холестерина в крови.

Никотиновую кислоту как лекарство назначают при таких болезнях, как:

невриты;

отравление алкоголем или лекарствами;

атеросклероз;

спазматические сокращения периферических артерий;

гиповитаминоз витамина РР;

гепатит;

колиты и энтероколиты.

Также никотиновую кислоту любят косметологи, ведь она помогает улучшать состояние и вид кожи, волос, ногтей.

Вместе с тем, ниацин используют и в пищевых продуктах. Там он известен как добавка к пище Е375, которая выполняет роль стабилизатора цвета.

В сельском хозяйстве ниацин также необходим, ведь он принимает участие в дыхании тканей, интенсифицирует функционирование желудка и поджелудочной железы.

Противопоказания

Применят никотиновую кислоту можно только после консультации врача. Это необходимо, чтобы исключить всевозможные патологии и болезни.

Но уже точно известно, что ниацин не стоит применять людям, у которых язва желудка или есть острые поражения кишечника, если есть проблемы с печенью, установлена подагра или артериальная гипертензия протекает с усложнениями. Кроме того, от применения никотиновой кислоты стоит отказаться, если есть неконтролируемая артериальная гипертензия, стенокардия, глаукома и индивидуальная непереносимость.

Природные источники ниацина: ржаной хлеб, свекла, тыква, морковь, гречиха, фасоль, орехи, манго, ананас, грибы, рыба, мясо, печень и почки.

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