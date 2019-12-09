Нимид: инструкция, показания, способ применения

Противовоспалительное лекарство, которые оказывают обезболивающее, жаропонижающее действие

Активное действующее вещество препарата Нимид – нимесулид, относящийся к нестероидным противовоспалительным препаратам группы сульфонанилидов. Нимид обладает анальгезирующим, противовоспалительным и жаропонижающим эффектами. Нимид подавляет высвобождение миелопероксидазы и ингибирует образование свободных радикалов кислорода, не оказывая при этом влияния не процессы хемотаксиса и фагоцитоза.

Состав и форма выпуска

Действующее вещество: в 1 таблетке содержится 100 мг нимесулида.

Вспомогательные вещества: кроскармеллоза натрия, целлюлоза микрокристаллическая, аэросил 200, магния стеарат.

Выпускается по 10 Нимид таблеток в блистере, по 1 блистеру в картонной упаковке № 10. И по 10 таблеток в блистере, по 10 блистеров в картонной упаковке № 100.

Основные физико-химические свойства: Круглые таблетки светло-желтого цвета, гладкие с обеих сторон.

Фармакотерапевтическая группа. Нестероидные противовоспалительные средства. Код АТС М01А.

Показания

Нимид применяется исключительно как препарат второй линии после взвешенного анализа всех индивидуальных рисков для пациента. Применяется при:

симптоматического лечения болевого синдрома при заболеваниях костей, суставов и мышц, в т.ч. при остеоартрозе, ревматоидном артрите, бурсите, тендените, миалгии;

в качестве анальгезирующего средства при посттравматических и постоперационных болях, при боли, вызванной заболеваниями ЛОР-органов, боли в гинекологической и стоматологической практике;

в качестве жаропонижающего средства при лихорадке, сопровождающей заболевания верхних дыхательных путей и ЛОР-органов.

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Противопоказания

гиперчувствительность к действующему веществу препарата либо другим его составляющим;

реакции повышенной чувствительности (крапивница, спазм бронхов, ринит), связанные с применением ацетилсалициловой кислоты или других НПВП;

токсическое поражение печени, обусловленное применением нимесулида;

язва желудка или двенадцатиперстной кишки (фаза обострения), рецидивирующие язвы или кровотечения в пищеварительном тракте, внутримозговое кровоизлияние либо другая патология с сопутствующей геморрагией;

выраженные расстройства системы коагуляции;

сердечная недостаточность тяжелой степени;

недостаточность функции печени или почек тяжелой степени;

лихорадка и гриппоподобные проявления;

предположение об остром хирургическом заболевании;

сочетанное применение с препаратами, обладающими потенциальной гепатотоксичностью;

наркотическая и алкогольная аддикция;

III триместр беременности и период кормления грудью;

дети в возрасте <12 лет.

Фармакокинетика

В организме человека Нимид хорошо всасывается при пероральном приеме, достигая максимальной концентрации в плазме через 2-3 часа. До 97,5% нимесулида связывается с белками плазмы. Нимид активно метаболизируется в печени. Период полувыведения – от 3,2 до 6 часов. Нимид выводится из организма с мочой – около 50% от принятой дозы. Около 29% от принятой дозы выводится с калом в метаболизированном виде. Только 1-3% выводится из организма в неизмененном виде. Фармакокинетический профиль у пациентов пожилого возраста не изменяется.

Применение

Препарат принимается после еды. Дозу и продолжительность терапии определяет врач.

В обычных случаях Нимид назначается взрослым дважды в сутки по 100 мг. Максимальная доза – 400 мг в сутки.

Дети от 12 лет принимают препарат дважды в сутки по 1,5 мг на кг веса тела. Максимальная доза Нимида для детей – 5 мг на кг веса тела в сутки.

Дети от 12 лет, имеющие вес больше 40 кг, могут принимать Нимид дважды в день по 100 мг. Максимальная доза Нимида для таких пациентов составляет 200 мг в сутки.

Особенности применения

Рекомендуется принимать препарат Нимид в минимально эффективных дозировках с минимальной длительностью курса терапии.

При появлении на фоне приема Нимида симптомов повреждения печени (рвоты, тошноты, анорексии, боли в животе, темной мочи, усталости) или при наличии показателей печеночных функций, свидетельствующих о повреждении печени, Нимид следует отменить.

Во время приема Нимида рекомендуется избегать приема анальгетиков, гепатотоксических препаратов, алкоголя и других нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП).

Появление признаков желудочно-кишечного кровотечения во время приема Нимида требует отмены препарата. Пациентам с патологией ЖКТ в анамнезе (болезнью Крона или язвенного колита) назначать Нимид следует с осторожностью. Появление признаков ухудшения почечных функций требует отмены препарата.

При назначении препарата пациентам преклонного возраста следует регулярно контролировать их состояние. Назначение Нимида пациентам с геморрагическим диатезом требует постоянного врачебного контроля состояния в связи со способностью нимесулида влиять на функции тромбоцитов. Прием Нимида следует прекратить при появлении гриппоподобных симптомов или при повышении температуры тела.

Применение в период беременности или кормления грудью. В ΙΙΙ триместре беременности Нимид строго противопоказан. Нимесулид может оказывать влияние на фертильность, его использование не рекомендуется женщинам, которые планируют беременность. Нимид угнетает синтез простагландинов, что может явиться причиной легочной гипертензии, преждевременного заращения боталового протока, маловодия, олигурии. При использовании Нимида увеличивается риск возникновения кровотечения, периферических отеков и слабости родовой деятельности. Препарат Нимид не рекомендуется использовать в Ι-ΙΙ триместре беременности и противопоказан в период грудного вскармливания.

Дети. Применение таблеток и порошка нимесулида у детей в возрасте младше 12 лет противопоказано.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Исследований влияния нимида на способность управлять автотранспортом или другими механическими средствами не проводили, но если при применении нимид таблетки у пациентов возникали головная боль, головокружение или сонливость, то им следует отказаться от управления автотранспортом или другими механизмами.

Побочные эффекты

Со стороны кровеносной и лимфатической систем: анемия, эозинофилия, тромбоцитопения, панцитопения, пурпура.

анемия, эозинофилия, тромбоцитопения, панцитопения, пурпура. Со стороны иммунной системы: повышенная чувствительность, анафилаксия.

повышенная чувствительность, анафилаксия. Нарушение метаболизма: гиперкалиемия.

гиперкалиемия. Со стороны психики: чувство страха, нервозность, кошмарные сновидения.

чувство страха, нервозность, кошмарные сновидения. Со стороны нервной системы: головокружение, головная боль, сонливость, энцефалопатия (синдром Рейе).

головокружение, головная боль, сонливость, энцефалопатия (синдром Рейе). Со стороны органов зрения: нечеткость зрения, расстройства зрения.

нечеткость зрения, расстройства зрения. Со стороны органов слуха и равновесия: вертиго (головокружение).

вертиго (головокружение). Со стороны сердечно-сосудистой системы: тахикардия, геморрагия, лабильность артериального давления, приливы, артериальная гипертензия, повышение риска возникновения артериальных тромботических осложнений, например, инфаркта миокарда или инсульта, сердечная недостаточность.

тахикардия, геморрагия, лабильность артериального давления, приливы, артериальная гипертензия, повышение риска возникновения артериальных тромботических осложнений, например, инфаркта миокарда или инсульта, сердечная недостаточность. Со стороны дыхательной системы: одышка, астма, бронхоспазм.

одышка, астма, бронхоспазм. Со стороны пищеварительного тракта: диарея, тошнота, рвота, в том числе кровавая рвота, запор, метеоризм, гастрит, боль в животе, диспепсия, стоматит, испражнения черного цвета, кровотечения в пищеварительном тракте, язва и перфорация двенадцатиперстной кишки/желудка, обострение колитов и болезни Крона.

диарея, тошнота, рвота, в том числе кровавая рвота, запор, метеоризм, гастрит, боль в животе, диспепсия, стоматит, испражнения черного цвета, кровотечения в пищеварительном тракте, язва и перфорация двенадцатиперстной кишки/желудка, обострение колитов и болезни Крона. Со стороны гепатобилиарной системы: гепатит; молниеносный (фульминантный) гепатит, с летальным исходом, в том числе желтуха, холестаз.

гепатит; молниеносный (фульминантный) гепатит, с летальным исходом, в том числе желтуха, холестаз. Со стороны кожи: зуд, кожные высыпания, повышенная потливость, эритема, дерматит, крапивница, ангионевротический отек, отек лица, полиморфная эритема, синдром Стивенса- Джонсона, токсический эпидермальный некролиз.

зуд, кожные высыпания, повышенная потливость, эритема, дерматит, крапивница, ангионевротический отек, отек лица, полиморфная эритема, синдром Стивенса- Джонсона, токсический эпидермальный некролиз. Со стороны мочевыделительной системы: дизурия, гематурия, задержка мочеиспускания, почечная недостаточность, олигурия, интерстициальный нефрит.

дизурия, гематурия, задержка мочеиспускания, почечная недостаточность, олигурия, интерстициальный нефрит. Общие нарушения: отек, недомогание, астения, гипертермия.

отек, недомогание, астения, гипертермия. Лабораторные показатели: повышение уровня печеночных ферментов.

Взаимодействия

Одновременный прием препарата с ацетилсалициловой кислотой, варфарином и другими антикоагулянтами может привести к повышению риска развития кровотечений.

Возможно снижение активности мочегонных и других антигипертензивных препаратов.

При сочетании с пероральными контрацептивами, антикоагулянтными или антиагрегантными средствами возможно развитие обострения болезни Крона и другой патологии пищеварительного тракта.

При сочетанном применении с нимесулидом возможно усиление нефротоксичности циклоспорина.

Может увеличиться содержание в плазме крови метотрексата (и его токсических эффектов) при применении нимесулида в течение 1 суток до или после приема метотрексата.

Нимид и алкоголь. Не рекомендуется одновременный прием Нимида и алкоголя.

Передозировка

Симптомы передозировки: апатия, сонливость, тошнота, рвота, боль в эпигастральной области, желудочно-кишечного кровотечения, артериальной гипертензии, острой почечной недостаточности, угнетение дыхания, анафилактоидные реакции, кома.

Специфического антидота нет. Лечение передозировки – симптоматическое и поддерживающее. Рекомендуется промывание желудка, прием сорбентов и осмотических слабительных.

Срок годности. 3 года.

Условия хранения. Хранить при температуре не выше 25° C.

Категория отпуска. По рецепту.

Производитель. Кусум Хелтхкер Пвт Лтд, Индия

Местонахождение производителя и адрес места осуществления его деятельности. СП-289 (A), РІІКО Индастриал ареа, Чопанки, Бхивади, Дист. Алвар (Раджастан), Индия.

Цена. Нимид №100 стоит от 155 до 230 грн.

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